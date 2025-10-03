Advertisement

لبنان

الإثنين.. جلسة حكومية للإطلاع على تقرير الجيش بشأن "حصر السلاح"

Lebanon 24
03-10-2025 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1424723-638950892129321496.jpg
Doc-P-1424723-638950892129321496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مصادر صحافية أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الإثنين للإطلاع على التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصّار: لن تعقد جلسة حكومية جديدة تتعلق بقرار نزع السلاح قبل ورود تقرير الجيش أولا (الجزيرة)
lebanon 24
03/10/2025 16:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات عون وتقرير الجيش فرضت تجاوبا مع تسوية قررات جلسة 5 ايلول الحكومية
lebanon 24
03/10/2025 16:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابية تشريعية الإثنين تشعل مواجهة بشأن "تصويت المغتربين"
lebanon 24
03/10/2025 16:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
lebanon 24
03/10/2025 16:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-03
08:44 | 2025-10-03
08:34 | 2025-10-03
08:33 | 2025-10-03
08:29 | 2025-10-03
08:21 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24