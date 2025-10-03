بيان من شركة "تاتش".. هذا ما جاء فيه

Advertisement

أعلنت أنها تنقل كل قاعدة زبائنها إلى نظامها التشغيلي الجديد ليل الأحد الاثنين الواقع فيه 5 و 6 تشرين الأول 2025، وذلك ضمن عملية تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية CS Core Network. من الناحية الفنية، يعد هذا النشاط دقيقًا للغاية وسيقوم به فريق touch وفرق و Huawei.وفي التفاصيل، أوردت شركة تاتش أن عملية نقل قاعدة مشتركيها إلى ستتم ليل الأحد الاثنين بدءاً من الساعة 1 فجراً، وستستغرق ساعة واحدة فقط، قد يتخللها انقطاع الخدمة لنصف ساعة، فيما سيتم إيقاف تشغيل أي خدمة أو اشتراك للمشتركين من الساعة الثالثة الظهر لغاية الساعة الخامسة صباحاً من يوم الاثنين 6 تشرين الأول. علماً أن الاشتراك بخدمات البيانات سيتم بنجاح من ناحية المشترك، لكنها لن تصبح نافذة قبل الساعة الخامسة صباحاً من يوم الاثنين. والأمر نفسه ينطبق على الاشتراك بخدمات إضافية أو تشغيلها.وأشارت الشركة إلى أنها حضّرت جملة إجراءات اختبار شاملة وخطة احترازية بالتعاون مع نوكيا، مع ضمان التواجد الفعلي لجميع فرقها الفنية المعنية، بالإضافة إلى تواجد خبراء الشركتين المعنيتين أي نوكيا وهواوي.