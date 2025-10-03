Advertisement

لبنان

بيان من شركة "تاتش".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-10-2025 | 04:59
أعلنت شركة تاتش أنها تنقل كل قاعدة زبائنها إلى نظامها التشغيلي الجديد ليل الأحد الاثنين الواقع فيه 5 و 6 تشرين الأول 2025، وذلك ضمن عملية تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية CS Core Network. من الناحية الفنية، يعد هذا النشاط دقيقًا للغاية وسيقوم به فريق touch وفرق nokia و Huawei.
وفي التفاصيل، أوردت شركة تاتش أن عملية نقل قاعدة مشتركيها إلى النظام الجديد ستتم ليل الأحد الاثنين بدءاً من الساعة 1 فجراً، وستستغرق ساعة واحدة فقط، قد يتخللها انقطاع الخدمة لنصف ساعة، فيما سيتم إيقاف تشغيل أي خدمة أو اشتراك للمشتركين يوم الأحد من الساعة الثالثة من بعد الظهر لغاية الساعة الخامسة صباحاً من يوم الاثنين 6 تشرين الأول. علماً أن الاشتراك بخدمات البيانات سيتم بنجاح من ناحية المشترك، لكنها لن تصبح نافذة قبل الساعة الخامسة صباحاً من يوم الاثنين. والأمر نفسه ينطبق على الاشتراك بخدمات إضافية أو تشغيلها.


وأشارت الشركة إلى أنها حضّرت جملة إجراءات اختبار شاملة وخطة احترازية بالتعاون مع نوكيا، مع ضمان التواجد الفعلي لجميع فرقها الفنية المعنية، بالإضافة إلى تواجد خبراء الشركتين المعنيتين أي نوكيا وهواوي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24