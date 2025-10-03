الحجار استقبل محفوظ: الانتخابات النيابية في موعدها

زار رئيس للإعلام عبد محفوظ والمستشار زياد موسى العميد أحمد ، حيث تناول اللقاء الاستحقاقات المقبلة والتحديات الوطنية.

وأكد الحجار وزارته إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مع خطة متكاملة تضمن الشفافية والتنظيم وحماية الاستقرار.



، ثمّن محفوظ حكمة الوزير في وجهوده في مكافحة الجريمة والمخدرات، مشددًا على دور الإعلام في مواكبة الاستحقاق الانتخابي بموضوعية لتعزيز ثقة المواطنين. كما أشار إلى أن الوزير يولي أولوية للحفاظ على ، إصلاح ، تفعيل دور الشباب والمرأة، ومكافحة الفساد، معتبرًا أن هذه الصفات تجسد صورة رجل الدولة الحريص على سمعة مؤسسات وهيبتها.



واتُّفق على عقد لقاء تشاوري للنخب في المحافظات خلال الأيام المقبلة برعاية .