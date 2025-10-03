Advertisement

لبنان

الحجار استقبل محفوظ: الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
03-10-2025 | 04:50
زار رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ والمستشار زياد موسى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، حيث تناول اللقاء الاستحقاقات المقبلة والتحديات الوطنية.
وأكد الحجار التزام وزارته إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مع خطة متكاملة تضمن الشفافية والتنظيم وحماية الاستقرار.

من جهته، ثمّن محفوظ حكمة الوزير في إدارة الأزمات وجهوده في مكافحة الجريمة والمخدرات، مشددًا على دور الإعلام في مواكبة الاستحقاق الانتخابي بموضوعية لتعزيز ثقة المواطنين. كما أشار إلى أن الوزير يولي أولوية للحفاظ على الوحدة الوطنية، إصلاح مؤسسات الدولة، تفعيل دور الشباب والمرأة، ومكافحة الفساد، معتبرًا أن هذه الصفات تجسد صورة رجل الدولة الحريص على سمعة مؤسسات لبنان وهيبتها.

واتُّفق على عقد لقاء تشاوري للنخب في المحافظات خلال الأيام المقبلة برعاية وزارة الداخلية.
الوحدة الوطنية

وزارة الداخلية

المجلس الوطني

إدارة الأزمات

وزير الداخلية

مؤسسات الدولة

مجلس الوطني

من جهته

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24