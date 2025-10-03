32
لبنان
اليونيفيل تمنح بلدية صور معدات طاقة شمسية
Lebanon 24
03-10-2025
|
04:55





زار قائد القطاع
الغربي
في قوات "اليونيفيل" الجنرال دافيد كولوسي بلدية صور، حيث استقبله رئيس البلدية المهندس
حسن دبوق
ونائبه وأعضاء من
المجلس البلدي
. وقدّمت الكتيبة
الإيطالية
خلال الزيارة هبة للبلدية تمثلت ببطاريات وألواح طاقة شمسية دعمًا لمشاريعها.
كما شارك كولوسي في حفل اختتام
الدورة
الثانية لتعليم فن الموزاييك للنساء في الموقع الأثري بالمدينة، حيث أجرى اتصالًا برئيس بلدية Aquileia الإيطالية التاريخية، مؤكداً أهمية الروابط القديمة التي تجمعها بمدينة صور وضرورة تطويرها.
بدوره، شكر دبوق قوات "اليونيفيل" على دعمها المتواصل، مشددًا على حرص البلدية على تعزيز التعاون الثقافي والإنمائي، فيما أكد كولوسي عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والإيطالي ودور الشراكة بين صور وAquileia في إحياء الإرث التاريخي والثقافي المشترك.
