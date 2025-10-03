Advertisement

لبنان

اللواء شقير استقبل ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:15
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير صباح اليوم في مكتبه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان / المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
