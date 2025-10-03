زلزال ضرب وسط إيران.. إليكم كم بلغت قوته

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات ضواحي منطقة زواره في محافظة أصفهان وسط .وأفادت وكالة "تسنيم" بأن الزلزال شعر به سكان مدينتي قم وطهران أيضاً.وبحسب في ، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الزلزال. (العربية)