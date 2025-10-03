Advertisement

لبنان

زلزال ضرب وسط إيران.. إليكم كم بلغت قوته

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:20
ضرب زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات ضواحي منطقة زواره في محافظة أصفهان وسط إيران.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الزلزال شعر به سكان مدينتي قم وطهران أيضاً.

وبحسب هيئة الطوارئ في طهران، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الزلزال. (العربية) 
 
 
