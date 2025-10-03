32
قائد الجيش تفقّد ثكنة بنوا بركات في صور
Lebanon 24
03-10-2025
|
05:31
A-
A+
وصل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
على متن مروحية للجيش حطت في ساحة المروحيات في صور ترافقها مروحية اخرى وسط اجراءات امنية مشددة ،حيث تفقد ثكنة
بنوا بركات
في صور ، والتقى قائد قطاع جنوب
الليطاني
العميد الركن
نيكولا تابت
وعددا من الضباط والعسكريين.
بعدها انتقل عبر مروحيته جنوبا باتجاه بلدة البياضة وتفقد قيادة
اللواء الخامس
والتقى قائد اللواء والضباط والعسكريين هناك.
