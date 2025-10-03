Advertisement

لبنان

مناشدة من أهالي في بلدة تول الجنوبية لوزيرة البيئة ومحافظ النبطية

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1424738-638950920341716598.png
Doc-P-1424738-638950920341716598.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد أهال في بلدة تول الجنوبية، في بيان، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، "وضع حد للكارثة البيئية والصحية التي يعانون منها جراء تسرب كميات كبيرة من  مجاري الصرف وسط الابنية والمنازل السكنية منذ أسبوع ولم يحرك أحد من المعنيين ساكنا".
Advertisement
 
ولفت الاهالي وخاصة في شارع الشهيد بلال فحص، انه و"منذ أسبوع وأثناء قيام إحدى المنظمات المختصة بنزع الالغام بالعمل في المنطقة، تسببت جرافة بأضرار في مجاري الصرف الصحي، حيث تسربت كمية كبيرة منها وتجمعت في مستنقعات عدة بمحاذاة الابنية والمنازل والمحال التجارية، مما شكل معاناة لهم جراء الروائح الكريهة المنبعثة، وما حملته أيضا من حشرات وأوبئة، وخطر على صحة الاطفال والمسنين" ، مشيرين الى انه "ومنذ وقوع هذه الحادثة لم يتحرك أحد ، لا من الجهات التي تسببت بالضرر، ولا بلدية الكفور، ولا أي جهة معنية برفع الضرر لمعالجة ما حصل"، آملين "أن تلقى صرختهم الصدى السريع لدى وزيرة البيئة ومحافظ النبطية اللتين نعرف مدى حرصهما على معالجة هذه المواضيع الانسانية والبيئية والصحية".
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": حريق كبير في البترون ومناشدات من الأهالي للمساعدة بإخماده
lebanon 24
03/10/2025 16:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة في محافظة غزة
lebanon 24
03/10/2025 16:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يشدد على أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية
lebanon 24
03/10/2025 16:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مناشدة من فريق دفاع هنيبعل القذافي للرئيس عون
lebanon 24
03/10/2025 16:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24

تمارا الزين

شارع الشهيد

هويدا الترك

شهيد بلال

النبطية

الكفور

شيرين

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-03
08:44 | 2025-10-03
08:34 | 2025-10-03
08:33 | 2025-10-03
08:29 | 2025-10-03
08:21 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24