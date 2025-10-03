رجي بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عودة النازحين السوريين الى بلدهم

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفيرة لدى ساندرا وبحث معها في مسألة عودة السوريين الى بلدهم وضرورة الاسراع في إنجازها.وشدد الوزير رجّي على" أهمية تكثيف الاتحاد لجهوده في هذا الشأن"، وأعاد تأكيد أولوية تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الداخل السوري وليس في لبنان، وذلك من أجل تشجيعهم على العودة.من جهتها، أعربت السفيرة دو وال عن "دعم الاتحاد الأوروبي للموقف اللبناني من قضية النزوح السوري"، وأكدت أن "الإتحاد يواكب عملية عودة النازحين السوريين التي تحصل من لبنان ولديه حوافز لحثهم على العودة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري السابق".