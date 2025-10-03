لجنة الأشغال تابعت ملف الحدود البحرية

Advertisement

عقدت والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب وحضور وزير الأشغال والخبير في القانون الدولي وقانون البحار غروروه ووزير الطاقة والأعضاء النوابوقال بعد الجلسة:" كانت جلستنا عطفا على الجلسة السابقة التي تم خلالها دعوة الخبير القانوني الدولي وهو قاض دولي ورئيس محكمة دولية، واستمعنا اليه وكانت غالبية أجوبته عن المحاكم والتحكيم وأعطانا نصائح عدة ان يحصل التفاوض بايجابية، وعلينا ان نستفيد من خبراء محليين ودوليين حتى نحدد المساحات كدولة لبنانية ،والمطلوب التروي".واضاف:"نحن كلجنة سنكمل اجتماعاتنا وسندعو خبراء لرفع توصية علمية وفق القانون الدولي ووفق مصالح لانه موضوع استراتيجي وسيادي وسنتابعه وسنكون إلى جانب الحكومة لاعطاء موقف موحد".