لبنان

لجنة الأشغال تابعت ملف الحدود البحرية

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:46
عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال فايز رسامني والخبير في القانون الدولي وقانون البحار رودريغز غروروه ووزير الطاقة جو صدي والأعضاء النواب 
وقال عطية بعد الجلسة:" كانت جلستنا عطفا على الجلسة السابقة التي تم خلالها دعوة الخبير القانوني الدولي وهو قاض دولي ورئيس محكمة دولية، واستمعنا اليه وكانت غالبية أجوبته عن المحاكم والتحكيم وأعطانا نصائح عدة ان يحصل التفاوض بايجابية، وعلينا ان نستفيد من خبراء محليين ودوليين حتى نحدد المساحات كدولة لبنانية ،والمطلوب التروي".

واضاف:"نحن كلجنة سنكمل اجتماعاتنا وسندعو خبراء لرفع توصية علمية وفق القانون الدولي ووفق مصالح لبنان لانه موضوع استراتيجي وسيادي وسنتابعه وسنكون إلى جانب الحكومة لاعطاء موقف موحد".
