بهية الحريري استقبلت شخصيات رسمية وامنية

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري
السيدة بهية الحريري في "فيلا الحريري " في الهلالية " النائب السابق الدكتور سليم الخوري يرافقه الكابتن حبيب كرم بحضور منسق عام تيار المستقبل
في صيدا
والجنوب مازن حشيشو. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الداخلية والجنوبية .
قادة أمنيون
واستقبلت الحريري رئيس دائرة أمن عام لبنان
الجنوبي العقيد علي حلاوي يرافقه رئيس مركز أمن عام صيدا الرائد زياد الأسطة في زيارة برتوكولية لمناسبة تسلم العقيد حلاوي لمهامه ، وذلك بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف
.
وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع الأمنية، والوضع في الجنوب . وأثنت الحريري على
الجهود التي يبذلها الأمن العام
والقوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والإستقرار وتمنت للعقيد حلاوي التوفيق .
كما عرضت الحريري الأوضاع الأمنبة مع آمر مفرزة استقصاء لبنان الجنوبي العقيد طوني نهرا يرافقه الرائد حسن حبلي والرائد نصري سليقا ( من ضباط مفرزة استقصاء الجنوب) ، بحضور الشريف والسيد يوسف اليمن . واستقبلت بحضورهما رئيس مكتب أمن الدولة
في صيدا المقدم لبيب سعد .
لقاءات
والتقت الحريري أمينة السجل العقاري في قضاء جزين الأستاذة يمنى سعد بحضور الأستاذ معين الشريف ومستشار الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ .
واطلعت الحريري من رئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا خالد عفارة وحضور مازن حشيشو ، على الفاعليات الرباضية التي قامت وتقوم بها اللجنة وخطة عملها لتفعيل النشاط الرياضي في المدينة .
واستقبلت الحريري القاضي الشيخ رئيف عبد الله في زيارة تواصل.