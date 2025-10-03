Advertisement

لبنان

بهية الحريري استقبلت شخصيات رسمية وامنية

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:58
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في "فيلا الحريري " في الهلالية " النائب السابق الدكتور سليم الخوري يرافقه الكابتن حبيب كرم بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الداخلية والجنوبية .
قادة أمنيون

واستقبلت الحريري رئيس دائرة أمن عام لبنان الجنوبي العقيد علي حلاوي يرافقه رئيس مركز أمن عام صيدا الرائد زياد الأسطة في زيارة برتوكولية لمناسبة تسلم العقيد حلاوي لمهامه ، وذلك بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف .

وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع الأمنية، والوضع في الجنوب . وأثنت الحريري على الجهود التي يبذلها الأمن العام والقوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والإستقرار وتمنت للعقيد حلاوي التوفيق .

كما عرضت الحريري الأوضاع الأمنبة مع آمر مفرزة استقصاء لبنان الجنوبي العقيد طوني نهرا يرافقه الرائد حسن حبلي والرائد نصري سليقا ( من ضباط مفرزة استقصاء الجنوب) ، بحضور الشريف والسيد يوسف اليمن . واستقبلت بحضورهما رئيس مكتب أمن الدولة في صيدا المقدم لبيب سعد .

لقاءات

والتقت الحريري أمينة السجل العقاري في قضاء جزين الأستاذة يمنى سعد بحضور الأستاذ معين الشريف ومستشار الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ .

واطلعت الحريري من رئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا خالد عفارة وحضور مازن حشيشو ، على الفاعليات الرباضية التي قامت وتقوم بها اللجنة وخطة عملها لتفعيل النشاط الرياضي في المدينة .

واستقبلت الحريري القاضي الشيخ رئيف عبد الله في زيارة تواصل.
