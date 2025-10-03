بهية الحريري استقبلت شخصيات رسمية وامنية

Advertisement

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري في "فيلا الحريري " في الهلالية " النائب السابق الدكتور سليم الخوري يرافقه الكابتن حبيب كرم بحضور منسق عام في والجنوب مازن حشيشو. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الداخلية والجنوبية .قادة أمنيونواستقبلت الحريري رئيس دائرة أمن عام الجنوبي العقيد علي حلاوي يرافقه رئيس مركز أمن عام صيدا الرائد زياد الأسطة في زيارة برتوكولية لمناسبة تسلم العقيد حلاوي لمهامه ، وذلك بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ .وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع الأمنية، والوضع في الجنوب . وأثنت الجهود التي يبذلها والقوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والإستقرار وتمنت للعقيد حلاوي التوفيق .كما عرضت الحريري الأوضاع الأمنبة مع آمر مفرزة استقصاء لبنان الجنوبي العقيد طوني نهرا يرافقه الرائد حسن حبلي والرائد نصري سليقا ( من ضباط مفرزة استقصاء الجنوب) ، بحضور الشريف والسيد يوسف اليمن . واستقبلت بحضورهما رئيس مكتب في صيدا المقدم لبيب سعد .لقاءاتوالتقت الحريري أمينة السجل العقاري في قضاء جزين الأستاذة يمنى سعد بحضور الأستاذ معين الشريف ومستشار الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ .واطلعت الحريري من رئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية صيدا خالد عفارة وحضور مازن حشيشو ، على الفاعليات الرباضية التي قامت وتقوم بها اللجنة وخطة عملها لتفعيل النشاط الرياضي في المدينة .واستقبلت الحريري القاضي الشيخ رئيف عبد الله في زيارة تواصل.