مفتي الهرمل: المقاومة صانت لبنان

ألقى مفتي الهرمل الشيخ علي طه، خطبة الجمعة فتحدث عن القيم الإيمانية ودور الصبر والثبات في مواجهة التحديات، مؤكداً أنّ "قوة الإنسان لا تُقاس بالكلام بل بالفعل والاستقامة، وأن التمسك بالحق يقود إلى النصر".وأشار إلى أنّه "لولا هذه البطلة، وسيدها سيد المقاومة، وأبطالها من المجاهدين والشهداء والجرحى والأسرى، لما كان لنا في هذه البلاد وطن اسمه ، ولتبدلت الخريطة". وذكّر بأنّ "العدو وصل إلى عام 1982 وإلى القصر ، وأن أرييل شارون حاول آنذاك فرض إرادته على اللبنانيين بتعيين رئيس للجمهورية بيده، لكن المقاومة استطاعت أن تدحر حتى أجبرته على الانسحاب من العاصمة".وشدد المفتي طه على أنّ" التاريخ سيكشف زيف الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنّ" كل محاولات تصفية القضية ستسقط أمام صمود غزة، وأنّ الموقف الثابت يتمثل بدعم المقاومة ورفض الإملاءات الدولية".واعتبر أنّ" نزع سلاح المقاومة من أعظم الجرائم وأكبر المحرمات، لا بل خيانة كبرى وإعانة للعدو". وانتقد ما ورد في خطة بشأن فلسطين، معتبراً أنّها "اتفاق صهيو – أميركي لمصلحة الاحتلال، يهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من غزة، وإصابة القضية في مقتل، وفتح الطريق أمام مشروع الكبرى".وختم بالقول إنّ" هذه الخطة ليست خطة سلام بل مشروع إذعان وخنوع، مؤكداً أنّها "تقرّب الجديد الذي يسعى له الاحتلال وحلفاؤه، لكن الصبر والثبات هما السبيل إلى النصر والحرية".