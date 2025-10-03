Advertisement

لبنان

مفتي الهرمل: المقاومة صانت لبنان

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1424760-638950944660737083.jpg
Doc-P-1424760-638950944660737083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى مفتي الهرمل الشيخ علي طه، خطبة الجمعة فتحدث عن القيم الإيمانية ودور الصبر والثبات في مواجهة التحديات، مؤكداً أنّ "قوة الإنسان لا تُقاس بالكلام بل بالفعل والاستقامة، وأن التمسك بالحق يقود إلى النصر".
Advertisement

وأشار إلى أنّه "لولا هذه المقاومة البطلة، وسيدها سيد المقاومة، وأبطالها من المجاهدين والشهداء والجرحى والأسرى، لما كان لنا في هذه البلاد وطن اسمه لبنان، ولتبدلت الخريطة". وذكّر بأنّ "العدو الإسرائيلي وصل إلى بيروت عام 1982 وإلى القصر الجمهوري، وأن أرييل شارون حاول آنذاك فرض إرادته على اللبنانيين بتعيين رئيس للجمهورية بيده، لكن المقاومة استطاعت أن تدحر الاحتلال حتى أجبرته على الانسحاب من العاصمة".

وشدد المفتي طه على أنّ" التاريخ سيكشف زيف الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنّ" كل محاولات تصفية القضية ستسقط أمام صمود غزة، وأنّ الموقف الثابت يتمثل بدعم المقاومة ورفض الإملاءات الدولية".

واعتبر أنّ" نزع سلاح المقاومة من أعظم الجرائم وأكبر المحرمات، لا بل خيانة كبرى وإعانة للعدو". وانتقد ما ورد في خطة ترامب بشأن فلسطين، معتبراً أنّها "اتفاق صهيو – أميركي لمصلحة الاحتلال، يهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من غزة، وإصابة القضية الفلسطينية في مقتل، وفتح الطريق أمام مشروع إسرائيل الكبرى".

وختم بالقول إنّ" هذه الخطة ليست خطة سلام بل مشروع إذعان وخنوع، مؤكداً أنّها "تقرّب الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى له الاحتلال وحلفاؤه، لكن الصبر والثبات هما السبيل إلى النصر والحرية".

 
مواضيع ذات صلة
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
lebanon 24
03/10/2025 16:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
lebanon 24
03/10/2025 16:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: السيادة شراكة بين الجيش والشعب والمقاومة!
lebanon 24
03/10/2025 16:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق الهرمل والمناطق المجاورة لها
lebanon 24
03/10/2025 16:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

الجمهوري

الاحتلال

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-03
08:44 | 2025-10-03
08:34 | 2025-10-03
08:33 | 2025-10-03
08:29 | 2025-10-03
08:21 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24