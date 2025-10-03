سلامة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر

Advertisement

التقى الدكتور في مكتبه في - رئيس النيابية، النائب البروفسور ، يرافقه العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمة.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وعددا من الملفات الثقافية والتنموية. وبخاصة وضع الاثار في بلدة دير القمر،كما تطرق اللقاء الى موضوع انشاء مكتبة عامة في البلدة .وقد أثنى على جهود الوزير في إعادة تأهيل الجناح الرئاسي في قصر .وبدوره، عرض الوزير مشروع إعادة تأهيل قصر أمين كرمز تاريخي عريق .وفي ختام اللقاء، تطرّق النائب البستاني إلى ضرورة ترميم وتأهيل المدرسة الوطنية التي أسسها المعلم البستاني في القرن التاسع عشر في زقاق البلاط. وقد أبدى الوزير تفهّماً كبيراً لهذا الطلب، على أن يجرى البستاني اتصالات بعدد من الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لإنجاز هذا المشروع الثقافي المهم.