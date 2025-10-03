Advertisement

لبنان

سلامة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1424761-638950946901416091.png
Doc-P-1424761-638950946901416091.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب البروفسور فريد البستاني، يرافقه العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمة.
Advertisement

وتناول  اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وعددا من الملفات الثقافية والتنموية. وبخاصة وضع الاثار في بلدة دير القمر،كما تطرق اللقاء الى موضوع انشاء مكتبة عامة في البلدة .

وقد أثنى البستاني على جهود الوزير في إعادة تأهيل الجناح الرئاسي في قصر بيت الدين.

وبدوره، عرض الوزير مشروع إعادة تأهيل قصر المير أمين كرمز تاريخي عريق في الشوف .

وفي ختام اللقاء، تطرّق النائب البستاني إلى ضرورة ترميم وتأهيل المدرسة الوطنية التي أسسها المعلم بطرس البستاني في القرن التاسع عشر في زقاق البلاط. وقد أبدى الوزير تفهّماً كبيراً لهذا الطلب، على أن يجرى البستاني اتصالات بعدد من الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لإنجاز هذا المشروع الثقافي المهم.
مواضيع ذات صلة
دير القمر تحتفل بعيد الصليب
lebanon 24
03/10/2025 16:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بحث والبستاني وآلان عون في الأوضاع
lebanon 24
03/10/2025 16:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله بحث مع وفد من "يازا" أمورًا تُعنى بشؤون السّير والسّلامة العامّة
lebanon 24
03/10/2025 16:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
lebanon 24
03/10/2025 16:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتبة الوطنية

فريد البستاني

لجنة الاقتصاد

وزير الثقافة

غسان سلامة

بيت الدين

في الشوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-03
08:44 | 2025-10-03
08:34 | 2025-10-03
08:33 | 2025-10-03
08:29 | 2025-10-03
08:21 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24