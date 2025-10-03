عملية نوعية في منطقة الحدت... توقيف مطلوب أطلق النار على دورية أمنية

Advertisement

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وأثناء تنفيذ دوريّة أمنيّة من قِبَل مفرزة إستقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، توافرت معلومات حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة نزلة اللّيلكي / ، على متن درّاجة آليّة نوع “HAWJO” لون أسود.بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة، رصدته عناصر الدّوريّة في المحلّة، وبعمليّة أمنيّة نوعيّة أطبقت عليه، وأثناء محاولة توقيفه أقدم على شهر مسدّس حربي وأطلق 6 عيارات ناريّة باتجاه العناصر مما اضطرهم إلى الردّ بالمثل، وتوقيفه بعد إصابته في يده اليسرى.تم ضبط المسدّس ونقل المصاب، على الفور، إلى مستشفى للمعالجة، وحالته الصّحيّة مستقرّة. وتبيّن أنّه يُدعى:م. س. (مواليد عام 1989، لبناني)بتفتيش الدّرّاجة، عُثر بداخلها على كميّة مختلفة من المواد المخدّرة (حشيشة كيف، ماريجوانا، مواد مخدّرة بيضاء اللّون…) مقسّمة في أكياس وطبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة المختص.