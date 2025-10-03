الخطيب: الحوار مع المقاومة السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أدى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، صلاة الجمعة في مقر المجلس على طريق ، حيث ألقى خطبة تناول فيها البعد الأخلاقي في حياة الأمم، محذّرًا من الانحراف نحو المعايير المادية التي تفضي إلى الفوضى والاضطراب، مؤكدًا أنّ "المعيار الأساس للصلاح والفساد هو المعيار الأخلاقي الفطري".وانتقد الخطيب السياسات الغربية التي اعتبرها سببًا في "تحويل العالم إلى غابة من الوحوش المتصارعة"، مشيرًا إلى أنّ المنظمات الدولية لم تعد سوى "أدوات ناعمة للسيطرة الغربية"، بعدما فقد وغيره من المؤسسات فعاليتهم في إدارة النزاعات.وعلى صعيد ، شدّد الخطيب على أنّ "الوحدة الداخلية هي مصلحة للجميع"، معتبرًا أنّ " تشكل الذراع القوي للبنان واللبنانيين"، داعيًا إلى الحوار معها بدل "إشهار سيف العداء"، ومثنيًا على "تواصل رئيس الجمهورية وحرصه على فتح الأبواب أمام التفاهم". وختم بالقول: "من الاعتبار من تجارب الماضي… فاعتبروا يا أولي الأبصار".