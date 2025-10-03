Advertisement

لبنان

الخطيب: الحوار مع المقاومة السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
03-10-2025 | 07:08
أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، صلاة الجمعة في مقر المجلس على طريق المطار، حيث ألقى خطبة تناول فيها البعد الأخلاقي في حياة الأمم، محذّرًا من الانحراف نحو المعايير المادية التي تفضي إلى الفوضى والاضطراب، مؤكدًا أنّ "المعيار الأساس للصلاح والفساد هو المعيار الأخلاقي الفطري".
وانتقد الخطيب السياسات الغربية التي اعتبرها سببًا في "تحويل العالم إلى غابة من الوحوش المتصارعة"، مشيرًا إلى أنّ المنظمات الدولية لم تعد سوى "أدوات ناعمة للسيطرة الغربية"، بعدما فقد مجلس الأمن وغيره من المؤسسات فعاليتهم في إدارة النزاعات.

وعلى صعيد لبنان، شدّد الخطيب على أنّ "الوحدة الداخلية هي مصلحة للجميع"، معتبرًا أنّ "المقاومة تشكل الذراع القوي للبنان واللبنانيين"، داعيًا إلى الحوار معها بدل "إشهار سيف العداء"، ومثنيًا على "تواصل رئيس الجمهورية وحرصه على فتح الأبواب أمام التفاهم". وختم بالقول: "من الحكمة الاعتبار من تجارب الماضي… فاعتبروا يا أولي الأبصار".
 
(الوكالة الوطنية)
