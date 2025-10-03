نقابة محامي طرابلس.. تضامن مع لينا الطبال

Advertisement

أصدرت في بيانًا أعربت فيه عن "بالغ القلق إزاء ما تعرض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة من اعتراض غير قانوني من قبل "، معلنة تضامنها الكامل مع الخبيرة في القانون الدولي الأستاذة لينا الطبال وجميع المشاركين في المبادرة الإنسانية.وأكدت النقابة أنّ "المحامين والقانونيين في والعالم يتحملون واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مشددة على أنّ "القضية تبقى القضية المركزية للأمة العربية"، وعلى أنّ المحامين "في موقع مسؤولية لمناصرة هذا الحق التاريخي العادل بكل الوسائل القانونية المتاحة".وختمت النقابة بيانها بدعوة إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الاعتداءات الممنهجة على كل من يسعى لإيصال صوت الشعب الفلسطيني"، مطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وخصوصًا الأستاذة لينا الطبال، التي كانت محامية مسجّلة سابقًا في النقابة.