لبنان

نقابة محامي طرابلس.. تضامن مع لينا الطبال

Lebanon 24
03-10-2025 | 07:17
أصدرت نقابة المحامين في طرابلس بيانًا أعربت فيه عن "بالغ القلق إزاء ما تعرض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة من اعتراض غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، معلنة تضامنها الكامل مع الخبيرة اللبنانية في القانون الدولي الأستاذة لينا الطبال وجميع المشاركين في المبادرة الإنسانية.
وأكدت النقابة أنّ "المحامين والقانونيين في لبنان والعالم يتحملون واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مشددة على أنّ "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للأمة العربية"، وعلى أنّ المحامين "في موقع مسؤولية لمناصرة هذا الحق التاريخي العادل بكل الوسائل القانونية المتاحة".

وختمت النقابة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الاعتداءات الممنهجة على كل من يسعى لإيصال صوت الشعب الفلسطيني"، مطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وخصوصًا الأستاذة لينا الطبال، التي كانت محامية مسجّلة سابقًا في النقابة.
