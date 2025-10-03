برّي: الإنتخابات النيابيّة في موعدها

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة مجلس إدارة شركة "تلفزيون " إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة بحضور مفوض الحكومة لوزارة الإعلام حسان فلحة، في زيارة برتوكولية بمناسبة تولي مجلس الادارة مهامه، الزيارة أيضا كانت مناسبة قدمت فيها النداف رؤية المجلس الجديد للنهوض بواقع تلفزيون لبنان كمؤسسة وطنية جامعة.

وخلال اللقاء مع رئيسة واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان جدد التأكيد بأن "الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها"، مستغرباً "كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟"، لافتاً الى "ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل".

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد رئيس المجلس النيابي، بأن "لبنان نفذ كل بنود "القرار ١٧٠١" كاملةً" ، كاشفاً بأن "الموفد الأميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن في ملعب " "، وسينقل براك وجهة النظر هذه الى الجانب " "، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية ، إلاّ أن توم برّاك عاد من إسرائيل دون جواب وخالي الوفاض".

وأكّد رئيس المجلس النيابي أن "لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه"، مستشهداً بطاولة الحوار في العام ٢٠٠٦ التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.