29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
برّي: الإنتخابات النيابيّة في موعدها
Lebanon 24
03-10-2025
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة مجلس إدارة شركة "تلفزيون
لبنان
" إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة بحضور مفوض الحكومة
المدير العام
لوزارة الإعلام حسان فلحة، في زيارة برتوكولية بمناسبة تولي مجلس الادارة مهامه، الزيارة أيضا كانت مناسبة قدمت فيها النداف رؤية المجلس الجديد للنهوض بواقع تلفزيون لبنان كمؤسسة وطنية جامعة.
Advertisement
وخلال اللقاء مع رئيسة واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان جدد
الرئيس بري
التأكيد بأن "الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها"، مستغرباً "كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟"، لافتاً الى "ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل".
وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد رئيس المجلس النيابي، بأن "لبنان نفذ كل بنود "القرار ١٧٠١" كاملةً" ، كاشفاً بأن "الموفد الأميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن
الكرة
في ملعب "
إسرائيل
"، وسينقل براك وجهة النظر هذه الى الجانب "
الإسرائيلي
"، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية ، إلاّ أن توم برّاك عاد من إسرائيل دون جواب وخالي الوفاض".
وأكّد رئيس المجلس النيابي أن "لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه"، مستشهداً بطاولة الحوار في العام ٢٠٠٦ التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.
وجدد الرئيس
بري
التحية لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات.
بدورها رئيسة مجلسة ادارة تلفزيون لبنان اليسار النداف تحدثت بعد اللقاء وقالت "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس
نبيه بري
تأتي في إطار الجولة البروتوكولية التي يقوم فيها مجلس إدارة تلفزيون لبنان للرؤساء الثلاثة، لقد شكرنا دولة الرئيس على ثقته ودعمه لتلفزيون لبنان ووضعناه في أجواء خطة العمل لمجلس الإدارة والاستراتيجية والرؤيا الجديدة لتلفزيون لبنان، التي نتطلع كمجلس إدارة لمواكبة التطور الإعلامي والتكنولوجي لتلفزيون لبنان وإعادته إلى الساحة العالمية كما كان".
وأضافت "طبعا دولة الرئيس قال "بل أفضل مما كان سابقا"، شكرنا دولة الرئيس وتمنينا عليه أيضا دعم الدولة
اللبنانية
ومجلس النواب لكل الأمور المتعلقة بتلفزيون لبنان، كما ركزنا على أن تلفزيون لبنان سوف يبقى الشاشة الوطنية الجامعة العابرة للطوائف وللأحزاب وللسياسة".
كما استقبل الرئيس بري سفير أستراليا في لبنان اندرو بارنز حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واستراليا.
رئيس المجلس تابع أيضاً آخر التطورات والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريض.
مواضيع ذات صلة
الرئيس نبيه بري جدد التأكيد بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها
Lebanon 24
الرئيس نبيه بري جدد التأكيد بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها
03/10/2025 18:48:27
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
Lebanon 24
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
03/10/2025 18:48:27
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل محفوظ: الانتخابات النيابية في موعدها
Lebanon 24
الحجار استقبل محفوظ: الانتخابات النيابية في موعدها
03/10/2025 18:48:27
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها وفق القانون النافذ
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها وفق القانون النافذ
03/10/2025 18:48:27
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
المدير العام
الرئيس بري
الإسرائيلي
اللبنانية
نبيه بري
رئيس بري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:44 | 2025-10-03
03/10/2025 11:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:37 | 2025-10-03
03/10/2025 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:23 | 2025-10-03
03/10/2025 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
11:00 | 2025-10-03
03/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
03/10/2025 10:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
14:07 | 2025-10-02
02/10/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2025-10-03
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:37 | 2025-10-03
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:23 | 2025-10-03
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:00 | 2025-10-03
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
10:54 | 2025-10-03
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
الوطني الحر يبدأ استقبال طلبات الترشيح
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24