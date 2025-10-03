Advertisement

لبنان

البزري: شرف لنا أن يكون في أسطول الصمود لبنانيين

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:02
Doc-P-1424799-638951008484117344.png
Doc-P-1424799-638951008484117344.png photos 0
كنب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس" :"التحيّة للأبطال المُشاركين في "أسطول الصمود " وشرف لنا أن يكون من بينهم لبنانيون، وفخر لمدينة صيدا أن يُشارك أحد أبنائها في هذا الأسطول العالمي ".
