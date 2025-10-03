البزري: شرف لنا أن يكون في أسطول الصمود لبنانيين

كنب النائب الدكتور عبر حسابه على منصة "أكس" :"التحيّة للأبطال المُشاركين في "أسطول الصمود " وشرف لنا أن يكون من بينهم لبنانيون، وفخر لمدينة أن يُشارك أحد أبنائها في هذا الأسطول العالمي ".

