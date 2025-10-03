Advertisement

لبنان

ياسين جابر: إجراءاتنا الضريبية والجمركية تصب في مسار الإصلاح

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1424809-638951023699124081.png
Doc-P-1424809-638951023699124081.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدث وزير المالية ياسين جابر خلال مؤتمر صحافي لإطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية عن ثلاث قضايا مثارة في الرأي العام.
Advertisement

في ملف مرفأ طرابلس، نفى جابر ما يروج عن منع الحاويات من الدخول، موضحًا أن الإجراءات المتخذة تهدف فقط إلى إخضاع الشحنات المشبوهة للتفتيش لحماية سمعة المرفأ. وأكد أن "المصادرات الأخيرة لبضائع مهربة دليل على التشدد"، مشيرًا إلى أن تركيب أجهزة "السكانير" المتطورة سيتم قريبًا.

أما بالنسبة إلى الرسم 3% على الاستيراد، فقال إنه ليس رسمًا جديدًا، بل آلية لضبط الشركات الوهمية والمتخلفة عن تسديد الضرائب، إذ يُحتسب كدفعة على حساب الضريبة المستحقة مستقبلًا. وأوضح أن القرار الأخير المتعلق بالحجز الجمركي دفع ألف شركة إلى تسوية أوضاعها خلال يومين فقط، ما وفر إيرادات مهمة للدولة.

وفي ما يخص دين الدولة لمصرف لبنان، أوضح جابر أن المبلغ المطروح (16.5 مليار دولار) قيد التدقيق، مؤكدًا أن لجنة مشتركة بين الوزارة والمصرف المركزي استعانت بشركة دولية محايدة لمراجعة الملف. وطمأن إلى أن الدولة لن تتهرب من مسؤولياتها تجاه المودعين، بل ستلجأ إلى رسملة المصرف وفق قانون النقد والتسليف في حال لم يثبت الدين.

إلى ذلك، التقى الوزير جابر نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمر ريزا، ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغورث، وبحث معهما سبل التعاون في الملفات الاقتصادية والإنسانية.
مواضيع ذات صلة
المالية: خطة متوسطة المدى.. ومضيّ بالإصلاحات الضريبية والجمركية
lebanon 24
03/10/2025 18:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات المالية
lebanon 24
03/10/2025 18:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
lebanon 24
03/10/2025 18:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر: الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تصب في مصلحة الخزينة
lebanon 24
03/10/2025 18:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مسار الإصلاح

وزير المالية

مصرف لبنان

شركة دولية

نائب ال

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2025-10-03
11:37 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24