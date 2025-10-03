Advertisement

لبنان

أديب عبد المسيح يزور سفير لبنان في الإمارات

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:44
Doc-P-1424816-638951035246531949.png
Doc-P-1424816-638951035246531949.png photos 0
أعلن النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "إكس" أنه زار سفير لبنان في دولة الإمارات طارق منيمنة في مقر السفارة بأبوظبي، في لقاء ودي للتعارف.
وكتب عبد المسيح أن اللقاء كان "مناسبة لتأكيد متانة الروابط الأخوية التي تجمع لبنان بالإمارات"، متمنيًا التوفيق للسفير في مهامه الجديدة بما يخدم مصلحة الوطن والجالية اللبنانية. وقد رافقته في الزيارة الرئيسة التنفيذية لمجموعة M.S.S البحرية ليليانا عبد المسيح.
 
