لبنان

المغتربون.. مطالب بحق الاقتراع وفق أماكن القيد

03-10-2025 | 09:14
باشر ممثّلون عن مجموعات اغترابية لبنانية سلسلة لقاءات مع عدد من سفراء لبنان في الخارج، استهلّوها بلقاء سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، على أن تتواصل في عواصم أخرى تضم جاليات لبنانية ناشطة.
ووفق بيان صادر عنهم، سلّم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم أسوة بالمقيمين، "باعتباره حقاً دستورياً يعزّز مبدأ المساواة والانتماء الوطني".
وأشارت المجموعات إلى أنّ "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية"، مذكّرةً بأنّها تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنّه لم يُقرّ بعد.
كما أعربت عن "استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة"، داعيةً السفراء إلى نقل مطالبها إلى الجهات الرسمية المعنيّة.
وتضم المجموعات الموقّعة كلاً من: شبكة الاغتراب اللبناني TLDN، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا إرادة، المنتدى اللبناني في أوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change lebanon، Collectif Libanais de France، GLOBAL LEBANESE ALLIANCE، H.A.L.F.A، Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon، ROOTED، TeamHope.
 
