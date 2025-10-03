المغتربون.. مطالب بحق الاقتراع وفق أماكن القيد

باشر ممثّلون عن مجموعات اغترابية لبنانية سلسلة لقاءات مع عدد من سفراء في الخارج، استهلّوها بلقاء في ربيع الشاعر، على أن تتواصل في عواصم أخرى تضم جاليات لبنانية ناشطة.

ووفق بيان صادر عنهم، سلّم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم أسوة بالمقيمين، "باعتباره حقاً دستورياً يعزّز مبدأ المساواة والانتماء الوطني".

وأشارت المجموعات إلى أنّ "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية"، مذكّرةً بأنّها تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنّه لم يُقرّ بعد.

كما أعربت عن "استعدادها للتعاون مع السفارات لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة"، داعيةً السفراء إلى نقل مطالبها إلى المعنيّة.

وتضم المجموعات الموقّعة كلاً من: شبكة الاغتراب اللبناني TLDN، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، في العالم، كلنا إرادة، المنتدى اللبناني في ، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change ، Collectif Libanais de France، GLOBAL LEBANESE ALLIANCE، H.A.L.F.A، Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon، ROOTED، TeamHope.