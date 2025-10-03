29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المغتربون.. مطالب بحق الاقتراع وفق أماكن القيد
Lebanon 24
03-10-2025
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشر ممثّلون عن مجموعات اغترابية لبنانية سلسلة لقاءات مع عدد من سفراء
لبنان
في الخارج، استهلّوها بلقاء
سفير لبنان
في
فرنسا
ربيع الشاعر، على أن تتواصل في عواصم أخرى تضم جاليات لبنانية ناشطة.
Advertisement
ووفق بيان صادر عنهم، سلّم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم أسوة بالمقيمين، "باعتباره حقاً دستورياً يعزّز مبدأ المساواة والانتماء الوطني".
وأشارت المجموعات إلى أنّ "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية"، مذكّرةً بأنّها تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنّه لم يُقرّ بعد.
كما أعربت عن "استعدادها للتعاون مع السفارات
اللبنانية
لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة"، داعيةً السفراء إلى نقل مطالبها إلى
الجهات الرسمية
المعنيّة.
وتضم المجموعات الموقّعة كلاً من: شبكة الاغتراب اللبناني TLDN، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار،
الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم، كلنا إرادة، المنتدى اللبناني في
أوروبا
، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change
lebanon
، Collectif Libanais de France، GLOBAL LEBANESE ALLIANCE، H.A.L.F.A، Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon، ROOTED، TeamHope.
مواضيع ذات صلة
حاصباني: لا انتخابات ناقصة ونطالب بحق المغتربين باختيار كامل النواب
Lebanon 24
حاصباني: لا انتخابات ناقصة ونطالب بحق المغتربين باختيار كامل النواب
03/10/2025 18:50:39
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف على تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه وعقدته اقتراع المغتربين
Lebanon 24
الخلاف على تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه وعقدته اقتراع المغتربين
03/10/2025 18:50:39
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير كمال شحادة: للمغتربين حق الاقتراع مثلهم مثل أي لبناني آخر
Lebanon 24
الوزير كمال شحادة: للمغتربين حق الاقتراع مثلهم مثل أي لبناني آخر
03/10/2025 18:50:39
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المغتربون يرفضون قاعدة المقاعد الـ6.. ويطالبون بتصويت عادل
Lebanon 24
المغتربون يرفضون قاعدة المقاعد الـ6.. ويطالبون بتصويت عادل
03/10/2025 18:50:39
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
الجهات الرسمية
سفير لبنان
اللبنانية
lebanon
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:44 | 2025-10-03
03/10/2025 11:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:37 | 2025-10-03
03/10/2025 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:23 | 2025-10-03
03/10/2025 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
11:00 | 2025-10-03
03/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
03/10/2025 10:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
14:07 | 2025-10-02
02/10/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2025-10-03
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:37 | 2025-10-03
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:23 | 2025-10-03
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:00 | 2025-10-03
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
10:54 | 2025-10-03
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
الوطني الحر يبدأ استقبال طلبات الترشيح
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 18:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24