لبنان
فرعون يدعو إلى "بيروت الكبرى" الخالية من السلاح
Lebanon 24
03-10-2025
|
09:23
أمل الوزير السابق ميشال فرعون أن يبادر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة إلى "اختبار النيات حول
بيروت
الكبرى الخالية من السلاح، كمقدمة لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي"، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الجميع.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء بيروتي، شدّد فرعون على "أهمية توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات عبر الأمن والقانون ونظام مصرفي سليم، إلى جانب تطوير البنى التحتية مثل الإنترنت والضمان الاجتماعي".
ورأى أن "ملفي الإصلاح والسلاح مترابطان، وأن معالجة أحدهما من دون الآخر لن تؤدي إلى قيام الدولة". كما أشار إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كي تكون فرصة ديمقراطية للمقيمين والمغتربين على حد سواء".
وفي ما يتعلق بصخرة الروشة، دعا فرعون إلى "احترام هيبة الدولة ورمزية المعالم التاريخية في بيروت"، محذّراً من "أي استفزازات تهدد وحدة العاصمة".
وختم قائلاً: "لا يجوز تقديم مصلحة
الحرس الثوري الإيراني
على مصلحة
لبنان
، لأن الكلفة ستكون كارثية على جميع اللبنانيين".
(الوكالة الوطنية)
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": حتى اليوم سيكون هناك 6 مخيمات فلسطينية باتت خالية من السلاح 3 في الجنوب و 3 في بيروت
دعم واسع لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح و"الثنائي الشيعي" يدعو للتصحيح
بزشكيان يدعو إلى نقل العاصمة من طهران: المدينة تُواجه تحديّات كبيرة
"منتدى أمناء بيروت" يلتقي السفير السعودي ويطلق دعوة لمؤتمر 2030
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
