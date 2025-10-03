Advertisement

لبنان

فرعون يدعو إلى "بيروت الكبرى" الخالية من السلاح

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1424829-638951058219957291.png
Doc-P-1424829-638951058219957291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمل الوزير السابق ميشال فرعون أن يبادر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة إلى "اختبار النيات حول بيروت الكبرى الخالية من السلاح، كمقدمة لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي"، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الجميع.
Advertisement
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء بيروتي، شدّد فرعون على "أهمية توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات عبر الأمن والقانون ونظام مصرفي سليم، إلى جانب تطوير البنى التحتية مثل الإنترنت والضمان الاجتماعي".
ورأى أن "ملفي الإصلاح والسلاح مترابطان، وأن معالجة أحدهما من دون الآخر لن تؤدي إلى قيام الدولة". كما أشار إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كي تكون فرصة ديمقراطية للمقيمين والمغتربين على حد سواء".
وفي ما يتعلق بصخرة الروشة، دعا فرعون إلى "احترام هيبة الدولة ورمزية المعالم التاريخية في بيروت"، محذّراً من "أي استفزازات تهدد وحدة العاصمة".
وختم قائلاً: "لا يجوز تقديم مصلحة الحرس الثوري الإيراني على مصلحة لبنان، لأن الكلفة ستكون كارثية على جميع اللبنانيين".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": حتى اليوم سيكون هناك 6 مخيمات فلسطينية باتت خالية من السلاح 3 في الجنوب و 3 في بيروت
lebanon 24
03/10/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم واسع لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح و"الثنائي الشيعي" يدعو للتصحيح
lebanon 24
03/10/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان يدعو إلى نقل العاصمة من طهران: المدينة تُواجه تحديّات كبيرة
lebanon 24
03/10/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"منتدى أمناء بيروت" يلتقي السفير السعودي ويطلق دعوة لمؤتمر 2030
lebanon 24
03/10/2025 18:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الوكالة الوطنية

الإيراني

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2025-10-03
11:37 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24