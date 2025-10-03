فرعون يدعو إلى "بيروت الكبرى" الخالية من السلاح

أمل الوزير السابق ميشال فرعون أن يبادر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة إلى "اختبار النيات حول الكبرى الخالية من السلاح، كمقدمة لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي"، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الجميع.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء بيروتي، شدّد فرعون على "أهمية توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات عبر الأمن والقانون ونظام مصرفي سليم، إلى جانب تطوير البنى التحتية مثل الإنترنت والضمان الاجتماعي".

ورأى أن "ملفي الإصلاح والسلاح مترابطان، وأن معالجة أحدهما من دون الآخر لن تؤدي إلى قيام الدولة". كما أشار إلى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كي تكون فرصة ديمقراطية للمقيمين والمغتربين على حد سواء".

وفي ما يتعلق بصخرة الروشة، دعا فرعون إلى "احترام هيبة الدولة ورمزية المعالم التاريخية في بيروت"، محذّراً من "أي استفزازات تهدد وحدة العاصمة".

وختم قائلاً: "لا يجوز تقديم مصلحة على مصلحة ، لأن الكلفة ستكون كارثية على جميع اللبنانيين".

(الوكالة الوطنية)