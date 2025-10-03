Advertisement

لبنان

مداهمات لشعبة المعلومات في الشمال.. وتوقيف 13 شخصًا

Lebanon 24
03-10-2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها شعبة المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللّبنانية، وبخاصةٍ ضمن محافظة الشّمال، نفّذت دوريّات الشّعبة بتواريخ 23، 24 و25-9-2025 كمائن ومداهمات في أماكن وجود مطلوبين ومشبوهين، ضمن مدينة طرابلس، حيث أوقفت بنتيجتها ثلاثة عشر شخصاً، وهم كلٌّ من:

– ا. ط. (مواليد عام 1987، لبناني)، أوقِفَ في محلّة التّل – طرابلس، وضُبِطَ بحوزته ۱۲ حبّة مخدّرة نوع “ترامال”، وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة سرقة وضرب.

– ج. ع. (مواليد عام 2006، لبناني) أوقف في محلّة وادي النّحلة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرائم أسلحة.

– ع. ي. (مواليد عام 1997، سوري) أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن على متن “توك توك”، وضُبِطَ بحوزته سيجارة حشيشة ودفتر ورق لف سجائر وسكّين، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات.

– ن. ا. (مواليد عام 1968، لبناني)، أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن، وضبط بحوزته خمسة أكياس بداخلها مادّة السّالفيا وسيجارة حشيشة. وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة.

– و. ط. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)، أوقف في محلّة الميناء، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم مخدّرات، وللاشتباه بتنفيذه عمليّة سلب بالاشتراك مع آخرين.

– و. ط. (مواليد عام 1977، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم تعاطي مخدّرات وترويجها.

– ج. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق نار في الهواء.

– خ. ش. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، وضبط بحوزته مسدّس حربي من دون ترخيص، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق نار في الهواء.

– م. ج. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم أسلحة، وللاشتباه بتعاطيه المخدّرات.

– م. ت. (مواليد عام 1998، لبناني) أوقف في محلّة الميناء، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَين عدليَّتَين بجرم مجامعة قاصر.

– ا. ن. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن، وضُبِطَ بحوزته كيس بداخله 7 قطع من مادّة حشيشة الكيف.

– ي. أ. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة للاشتباه به بتسليم شخص آخر يدعى (ا. ن. مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) كميّة من المخدّرات.

– م. خ. (مواليد عام ٢٠٠٤، فلسطيني) أوقف في محلّة الجسر، لقيامه بسرقة درّاجة آليّة نوع سويت لون جردوني من محلّة خلدة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
