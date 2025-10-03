مداهمات لشعبة المعلومات في الشمال.. وتوقيف 13 شخصًا

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
في إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها شعبة المعلومات
للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللّبنانية، وبخاصةٍ ضمن محافظة الشّمال، نفّذت دوريّات الشّعبة بتواريخ 23، 24 و25-9-2025 كمائن ومداهمات في أماكن وجود مطلوبين ومشبوهين، ضمن مدينة طرابلس
، حيث أوقفت بنتيجتها ثلاثة عشر شخصاً، وهم كلٌّ من:
– ا. ط. (مواليد عام 1987، لبناني)، أوقِفَ في محلّة التّل – طرابلس، وضُبِطَ بحوزته ۱۲ حبّة مخدّرة نوع “ترامال”، وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة سرقة وضرب.
– ج. ع. (مواليد عام 2006، لبناني) أوقف في محلّة وادي النّحلة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرائم أسلحة.
– ع. ي. (مواليد عام 1997، سوري) أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن على متن “توك توك”، وضُبِطَ بحوزته سيجارة حشيشة ودفتر ورق لف سجائر وسكّين، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات.
– ن. ا. (مواليد عام 1968، لبناني)، أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن، وضبط بحوزته خمسة أكياس بداخلها مادّة السّالفيا وسيجارة حشيشة. وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة.
– و. ط. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)، أوقف في محلّة الميناء، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم مخدّرات، وللاشتباه بتنفيذه عمليّة سلب بالاشتراك مع آخرين.
– و. ط. (مواليد عام 1977، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم تعاطي مخدّرات وترويجها.
– ج. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق نار في الهواء.
– خ. ش. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، وضبط بحوزته مسدّس حربي من دون ترخيص، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم نقل سلاح حربي وإطلاق نار في الهواء.
– م. ج. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة عدليّة بجرم أسلحة، وللاشتباه بتعاطيه المخدّرات.
– م. ت. (مواليد عام 1998، لبناني) أوقف في محلّة الميناء، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَين عدليَّتَين بجرم مجامعة قاصر.
– ا. ن. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) أوقف في محلّة القبّة – جبل محسن، وضُبِطَ بحوزته كيس بداخله 7 قطع من مادّة حشيشة الكيف.
– ي. أ. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) أوقف في محلّة التّبّانة للاشتباه به بتسليم شخص آخر يدعى (ا. ن. مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) كميّة من المخدّرات.
– م. خ. (مواليد عام ٢٠٠٤، فلسطيني) أوقف في محلّة الجسر
، لقيامه بسرقة درّاجة آليّة نوع سويت لون جردوني من محلّة خلدة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء
المختص.