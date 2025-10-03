سلامة والسفير الإسباني.. بحث في العلاقات الثنائية

استقبل الدكتور ، السفير الإسباني في لبنان مع السفير في اغناسيو سانتس اغوادو في مكتبه في -الصنائع.

وبحثا خلال اللقاء الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها،.



ووجه السفير دعوة للوزير سلامة لزيارة العاصمة والتوقيع مع نظيره الاسباني على مذكرة التفاهم بين المكتبة الوطنية ونظيرتها الاسبانية.