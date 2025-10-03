Advertisement

لبنان

سلامة والسفير الإسباني.. بحث في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:54
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، السفير الإسباني في لبنان مع السفير الاسباني في لبنان خيسوس اغناسيو سانتس اغوادو في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع.
وبحثا خلال اللقاء الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها،.

ووجه السفير دعوة للوزير سلامة لزيارة العاصمة مدريد والتوقيع مع نظيره الاسباني  على مذكرة التفاهم بين المكتبة الوطنية ونظيرتها الاسبانية.
