Advertisement

لبنان

أحمد الخير: "السلطة موحّدة على قرار حصرية السلاح بيد الدولة"

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1424840-638951078029141814.png
Doc-P-1424840-638951078029141814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد النائب أحمد الخير على أنّ "التكامل بين المؤسسات الدستورية في لبنان واضح، لا سيما بين رئاستي الجمهورية والحكومة، في ما يتعلق بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
Advertisement

وفي مداخلة عبر قناة "العربية – الحدث"، مساء أمس، اعتبر الخير أنّ زيارة النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية وقائد الجيش "ليست سوى محاولة من حزب الله لإظهار انقسام داخل مؤسسات الدولة، وهو أمر يناقض الحقيقة، إذ إن جميع الرئاسات ملتزمة بتطبيق قرارات الحكومة الصادرة في جلستي 5 و7 آب".

وأضاف الخير أنّ "حزب الله يحاول الالتفاف على هذه القرارات من خلال معارك وهمية لا جدوى منها، تشبه في رمزيتها ما فعله عند إضاءة صخرة الروشة". وأشار إلى أنّ "الحزب يعلن التزامه بالدستور واتفاق الطائف، لكنه في الواقع يرفض المس بسلاحه الذي يمثل خرقاً واضحاً للدستور".

وتوقف عند "تناقضات الحزب"، قائلاً: "هو يثني على احتضان اللبنانيين للنازحين خلال الحرب الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه يقوم بممارسات تستفز المواطنين وتضرب أسس الشراكة الوطنية".

وأكد الخير أنّ "مهمة رئيس الحكومة الأساسية تكمن في مواصلة العمل على تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة، إلى جانب تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية المطلوبة". وختم بالقول إنّ "الإصلاح هو المدخل الحقيقي نحو بناء دولة قوية قادرة في لبنان".


مواضيع ذات صلة
الحريري لـ"لبنان24": نحن مع قرار حصرية السلاح بيد الدولة ونقف خلف الجيش
lebanon 24
03/10/2025 18:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حمدان عن الرئيس عون: ماضون في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
03/10/2025 18:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة من السرايا: ندعم الرئيس سلام في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
03/10/2025 18:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
03/10/2025 18:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

اتفاق الطائف

النائب محمد

قائد الجيش

نائب محمد

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2025-10-03
11:37 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24