لبنان

شحادة.. تعميمين للانضباط الوظيفي وتطوير العمل الإداري

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:03
في إطار التحضيرات الجارية لإنجاز خطة إقفال وزارة المهجرين، أصدر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة تعميمين إداريين، يهدفان إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان سير العمل بكفاءة داخل الوزارة.
ففي التعميم الأول، شدّد شحادة على إلزامية التقيّد الصارم بأحكام النظام الداخلي، خصوصاً لجهة الحضور المنتظم والانضباط واحترام التسلسل الإداري، بعد تسجيل مخالفات متكررة تتعلق بالتغيب غير المبرر والتقصير في أداء الواجبات. وطلب الوزير من المديرين ورؤساء الوحدات الإدارية فتح ملفات خاصة للموظفين المخالفين، ورفع تقارير أسبوعية مفصّلة تتضمن أسماء هؤلاء والإجراءات التأديبية المتخذة بحقهم، مؤكداً ضرورة الالتزام بقانون مكافحة الفساد وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

أما التعميم الثاني، فتناول مسألة عمليات المسح الضوئي للملفات، حيث طالب الوزير بإجراء متابعة دقيقة لضمان خضوع جميع الملفات للمسح الضوئي الكامل قبل اعتمادها ونقلها إلى المنصة الإلكترونية. كما شدّد على وجوب رفع تقارير خطية أسبوعية توضح مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة لمراقبة الموظفين وضمان استمرار العمل بشكل منتظم وفعّال.

وبحسب مصادر الوزارة، تأتي هذه الإجراءات في إطار "مرحلة انتقالية دقيقة" تسبق إقفال الوزارة، ما يستوجب انضباطاً وظيفياً صارماً وتطويراً تقنياً يضمن استمرارية أرشفة الملفات وحماية حقوق الموظفين والمستفيدين على حد سواء.
 
