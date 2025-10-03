Advertisement

لبنان

البزري: غزة أمام مفترق حاسم بين التسوية والمقاومة

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:38
أوضح النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم "مرحلة حاسمة ودقيقة"، مشيرًا إلى الإنجاز الدبلوماسي الكبير في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية، والذي أسفر عن انعقاد مؤتمر حل الدولتين بمبادرة من السعودية وفرنسا.
وأضاف البزري أنّ غزة تواجه "حربًا إسرائيلية جائرة، وحصارًا مستمرًا، وتكرارًا للاعتداءات وسقوط المزيد من الشهداء، وتدمير أحياء ومرافق حيوية". وأكد أنّ "الخيارات المتاحة للشعب الفلسطيني صعبة جدًا، بين القبول بالتسوية رغم عواقبها أو رفضها مع ما تحمله من تحديات جسام".
 
