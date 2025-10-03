البزري: غزة أمام مفترق حاسم بين التسوية والمقاومة

Advertisement

أوضح النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان أن القضية تواجه اليوم "مرحلة حاسمة ودقيقة"، مشيرًا إلى الإنجاز الدبلوماسي الكبير في والاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية، والذي أسفر عن انعقاد مؤتمر حل الدولتين بمبادرة من وفرنسا.وأضاف البزري أنّ غزة تواجه "حربًا إسرائيلية جائرة، وحصارًا مستمرًا، وتكرارًا للاعتداءات وسقوط المزيد من ، وتدمير أحياء ومرافق حيوية". وأكد أنّ "الخيارات المتاحة للشعب الفلسطيني صعبة جدًا، بين القبول بالتسوية رغم عواقبها أو رفضها مع ما تحمله من تحديات جسام".