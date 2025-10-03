اعتصام طلابي فلسطيني في بيروت ضد سياسات تقليص الأونروا

Advertisement

نظّم "اتحاد الشباب الفلسطيني – أشد" ومنظمة"“الجيل الجديد – مجد" اعتصامًا أمام المقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ، احتجاجًا على تقليصات التعليم وإجراءات الوكالة مع بداية العام الدراسي الجديد.وأكد حسن جانا، عضو قيادة "أشد"، أن التحرك يأتي "رفضًا لسياسات الإهمال والدمج العشوائي التي تهدد حق الطلاب في التعلم بظروف مناسبة"، مشيرًا إلى أنّ "مدارس الأونروا في المخيمات تعاني من اكتظاظ شديد ونقص في الكادر التعليمي، بالإضافة إلى المباني المتهالكة التي تشكل خطرًا على حياة الطلاب".، شدد محمود خليل، مسؤول بيروت في الاتحاد العام لطلبة ، على أنّ "التعليم هو السلاح الأقوى للشعب الفلسطيني"، مطالبًا الأونروا بـ"فتح صفوف جديدة، توظيف معلمين إضافيين، تطوير مدارس ، وترميم مركز سبلين للتدريب المهني".وفي ختام الاعتصام، تم تسليم مذكرة مطلبية رسمية إلى إدارة الأونروا، دعت فيها الوكالة إلى "تحمل كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ المطالب التربوية العاجلة"، مؤكّدين أن التحركات الاحتجاجية ستستمر في المخيمات والتجمعات حتى تحقيق هذه المطالب.