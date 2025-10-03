29
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتصام طلابي فلسطيني في بيروت ضد سياسات تقليص الأونروا
Lebanon 24
03-10-2025
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّم "اتحاد الشباب
الديمقراطي
الفلسطيني – أشد" ومنظمة"“الجيل الجديد – مجد" اعتصامًا أمام المقر
الرئيسي
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(الأونروا) في
بيروت
، احتجاجًا على تقليصات التعليم وإجراءات الوكالة مع بداية العام الدراسي الجديد.
Advertisement
وأكد حسن جانا، عضو قيادة "أشد"، أن التحرك يأتي "رفضًا لسياسات الإهمال والدمج العشوائي التي تهدد حق الطلاب في التعلم بظروف مناسبة"، مشيرًا إلى أنّ "مدارس الأونروا في المخيمات تعاني من اكتظاظ شديد ونقص في الكادر التعليمي، بالإضافة إلى المباني المتهالكة التي تشكل خطرًا على حياة الطلاب".
من جهته
، شدد محمود خليل، مسؤول بيروت في الاتحاد العام لطلبة
فلسطين
، على أنّ "التعليم هو السلاح الأقوى للشعب الفلسطيني"، مطالبًا الأونروا بـ"فتح صفوف جديدة، توظيف معلمين إضافيين، تطوير مدارس
عين الحلوة
، وترميم مركز سبلين للتدريب المهني".
وفي ختام الاعتصام، تم تسليم مذكرة مطلبية رسمية إلى إدارة الأونروا، دعت فيها الوكالة إلى "تحمل كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ المطالب التربوية العاجلة"، مؤكّدين أن التحركات الاحتجاجية ستستمر في المخيمات والتجمعات
الفلسطينية
حتى تحقيق هذه المطالب.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اعتصام في عين الحلوة رفضا لتقليصات الأنروا
Lebanon 24
اعتصام في عين الحلوة رفضا لتقليصات الأنروا
03/10/2025 18:51:57
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف يتجدد بين اللاجئين الفلسطينيين و "الأونروا"
Lebanon 24
الخلاف يتجدد بين اللاجئين الفلسطينيين و "الأونروا"
03/10/2025 18:51:57
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين وكوريا الشمالية توحدان موقفيهما ضد "سياسات الهيمنة"
Lebanon 24
الصين وكوريا الشمالية توحدان موقفيهما ضد "سياسات الهيمنة"
03/10/2025 18:51:57
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم كوبا ضد سياسات التدخل والحصار
Lebanon 24
الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم كوبا ضد سياسات التدخل والحصار
03/10/2025 18:51:57
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الفلسطينيين
الفلسطينية
عين الحلوة
الديمقراطي
عين الحلو
ديمقراطي
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:44 | 2025-10-03
03/10/2025 11:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
Lebanon 24
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:37 | 2025-10-03
03/10/2025 11:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
Lebanon 24
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:23 | 2025-10-03
03/10/2025 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
Lebanon 24
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
11:00 | 2025-10-03
03/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
Lebanon 24
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
03/10/2025 10:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
14:07 | 2025-10-02
02/10/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2025-10-03
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
11:37 | 2025-10-03
عن حادثة مارون الراس.. تعليق من "اليونيفيل" ورسالة إلى إسرائيل
11:23 | 2025-10-03
عن الجيش والجنوب.. هذا ما أكده هيكل وقائد "اليونيفيل"
11:00 | 2025-10-03
عون وسلام.. لا حل للخلاف الا بالتوافق
10:54 | 2025-10-03
بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه
10:54 | 2025-10-03
الوطني الحر يبدأ استقبال طلبات الترشيح
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 18:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24