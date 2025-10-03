Advertisement

لبنان

اعتصام طلابي فلسطيني في بيروت ضد سياسات تقليص الأونروا

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1424856-638951102459768379.jpeg
Doc-P-1424856-638951102459768379.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نظّم "اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد" ومنظمة"“الجيل الجديد – مجد" اعتصامًا أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، احتجاجًا على تقليصات التعليم وإجراءات الوكالة مع بداية العام الدراسي الجديد.
Advertisement

وأكد حسن جانا، عضو قيادة "أشد"، أن التحرك يأتي "رفضًا لسياسات الإهمال والدمج العشوائي التي تهدد حق الطلاب في التعلم بظروف مناسبة"، مشيرًا إلى أنّ "مدارس الأونروا في المخيمات تعاني من اكتظاظ شديد ونقص في الكادر التعليمي، بالإضافة إلى المباني المتهالكة التي تشكل خطرًا على حياة الطلاب".

من جهته، شدد محمود خليل، مسؤول بيروت في الاتحاد العام لطلبة فلسطين، على أنّ "التعليم هو السلاح الأقوى للشعب الفلسطيني"، مطالبًا الأونروا بـ"فتح صفوف جديدة، توظيف معلمين إضافيين، تطوير مدارس عين الحلوة، وترميم مركز سبلين للتدريب المهني".

وفي ختام الاعتصام، تم تسليم مذكرة مطلبية رسمية إلى إدارة الأونروا، دعت فيها الوكالة إلى "تحمل كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ المطالب التربوية العاجلة"، مؤكّدين أن التحركات الاحتجاجية ستستمر في المخيمات والتجمعات الفلسطينية حتى تحقيق هذه المطالب.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اعتصام في عين الحلوة رفضا لتقليصات الأنروا
lebanon 24
03/10/2025 18:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخلاف يتجدد بين اللاجئين الفلسطينيين و "الأونروا"
lebanon 24
03/10/2025 18:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين وكوريا الشمالية توحدان موقفيهما ضد "سياسات الهيمنة"
lebanon 24
03/10/2025 18:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم كوبا ضد سياسات التدخل والحصار
lebanon 24
03/10/2025 18:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الفلسطينيين

الفلسطينية

عين الحلوة

الديمقراطي

عين الحلو

ديمقراطي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2025-10-03
11:37 | 2025-10-03
11:23 | 2025-10-03
11:00 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
10:54 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24