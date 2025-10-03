مسعد يبحث والحجار في شؤون إنماء جزين

Advertisement

استقبل والبلديات العميد في مكتبه، النائب الدكتور ، يرافقه المحامي سليمان مالك، مختار بلدة المجيدل جهاد ياغي وفادي ياغي.وأفاد لمسعد بأن "اللقاء تناول شؤونا إنمائية تخص ، لا سيما وضع سرايا ، التي تعاني من نقص في الكهرباء وبعض المستلزمات الأساسية اللازمة لتسيير شؤون الناس. كما تم البحث في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل وسبل تأمين كل الظروف التي تضمن نزاهة العملية وشفافيتها".وشدد مسعد على "ضرورة الإسراع في معالجة الوضع في سرايا جزين، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين".معتبرًا أن "الانتخابات محطة وطنية جامعة، يجب أن تدار بمسؤولية بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو طائفية، حفاظا على ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".