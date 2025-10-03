28
لبنان
مسعد يبحث والحجار في شؤون إنماء جزين
Lebanon 24
03-10-2025
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات العميد
أحمد الحجار
في مكتبه، النائب الدكتور
شربل مسعد
، يرافقه المحامي سليمان مالك، مختار بلدة المجيدل جهاد ياغي وفادي ياغي.
وأفاد
المكتب الإعلامي
لمسعد بأن "اللقاء تناول شؤونا إنمائية تخص
قضاء جزين
، لا سيما وضع سرايا
جزين
، التي تعاني من نقص في الكهرباء وبعض المستلزمات الأساسية اللازمة لتسيير شؤون الناس. كما تم البحث في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل وسبل تأمين كل الظروف التي تضمن نزاهة العملية وشفافيتها".
وشدد مسعد على "ضرورة الإسراع في معالجة الوضع في سرايا جزين، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين".
معتبرًا أن "الانتخابات محطة وطنية جامعة، يجب أن تدار بمسؤولية بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو طائفية، حفاظا على ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".
المكتب الإعلامي
وزير الداخلية
مكتب الإعلام
قضاء جزين
عميد أحمد
مي سليم
تابع
