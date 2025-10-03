تدابير سير حتّى يوم الإثنين.. ماذا ستشهد جونية؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بمناسبة إقامة مهرجان “Défilé Classique des Voitures”، سيتم منع مرور السير في الشارع الممتد من أمام محلات وصولًا إلى ساحة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 3-10-2025 ولغاية صباح 6-10-2025.بناءً عليه، سيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.