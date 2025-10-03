Advertisement

لبنان

تدابير سير حتّى يوم الإثنين.. ماذا ستشهد جونية؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1424858-638951106265510158.jpg
Doc-P-1424858-638951106265510158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بمناسبة إقامة مهرجان “Défilé Classique des Voitures”، سيتم منع مرور السير في الشارع الممتد من أمام محلات بن أبي نصر وصولًا إلى ساحة جونية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 3-10-2025 ولغاية صباح 6-10-2025.
Advertisement

بناءً عليه، سيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.
مواضيع ذات صلة
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
lebanon 24
03/10/2025 21:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير يوم غد في منطقة الصيفي
lebanon 24
03/10/2025 21:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير من الجندولين حتى الرحاب بسبب أعمال تعبيد غدًا
lebanon 24
03/10/2025 21:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مرصد إلكتروني: أفغانستان تشهد الآن انقطاعا كاملا في الإنترنت في ظل سعي طالبان لتنفيذ تدابير أخلاقية
lebanon 24
03/10/2025 21:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

بن أبي نصر

أبي نصر

العلا

assi

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2025-10-03
13:29 | 2025-10-03
13:24 | 2025-10-03
12:55 | 2025-10-03
12:46 | 2025-10-03
12:32 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24