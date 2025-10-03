بطريركية انطاكية في دمشق.. شجب لتفجير عناز ووادي النصارى

بعد تفجير قرية عناز ووادي النصارى في ، أصدرت وسائر المشرق للروم الأرثوذكس - بيانا شجبت فيه العدوان ألآثم

ونص البيان على ما يلي:" تودع اليوم قرية عناز ووادي النصارى بما يحمله من رمزيةٍ الشبابَ الذين امتدت إليهم يد الغدر في جريمةٍ آثمةٍ يندى لها جبين الإنسانية. وفي الوقت الذي تحاول فيه سوريا النهوض من جديد، تمتد يد الإثم مجدداً لتعبث بالسلم الأهلي العنصر الأساس للعيش الواحد الذي سعت وتسعى للحفاظ عليه رغم كل المتغيرات.



إذ تشجب ما جرى من عملٍ آثمٍ وتضع في يد المسؤولين الجريمة المستنكرة لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، تصلي بقلوب كل مؤمنيها وترفع دعاءها إلى أبي الأنوار وإله كل تعزية أن يتقبل في أحضانه نفوس المنتقلين إليه ويعزي القلوب ويمنح سوريا السلام الذي تتوق إليه.



وإذ تبقى على الرجاء، تؤكد على ثباتها في إيمانها وعلى نبذها بهذا الثبات كل خوف ورهبة. وتسأل الإله أن يقود سفينة خلاصها وسط أمواج هذا العالم هو المبارك إلى الأبد".