Advertisement

لبنان

بطريركية انطاكية في دمشق.. شجب لتفجير عناز ووادي النصارى

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1424860-638951108169763085.png
Doc-P-1424860-638951108169763085.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تفجير قرية عناز ووادي النصارى في سوريا، أصدرت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس - دمشق بيانا شجبت فيه العدوان ألآثم
Advertisement
 
ونص البيان على ما يلي:" تودع اليوم قرية عناز ووادي النصارى بما يحمله من رمزيةٍ الشبابَ الذين امتدت إليهم يد الغدر في جريمةٍ آثمةٍ يندى لها جبين الإنسانية. وفي الوقت الذي تحاول فيه سوريا النهوض من جديد، تمتد يد الإثم مجدداً لتعبث بالسلم الأهلي العنصر الأساس للعيش الواحد الذي سعت وتسعى كنيسة أنطاكية للحفاظ عليه رغم كل المتغيرات.

إذ تشجب الكنيسة الأنطاكية ما جرى من عملٍ آثمٍ وتضع في يد المسؤولين الجريمة المستنكرة لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، تصلي بقلوب كل مؤمنيها وترفع دعاءها إلى أبي الأنوار وإله كل تعزية أن يتقبل في أحضانه نفوس المنتقلين إليه ويعزي القلوب ويمنح سوريا السلام الذي تتوق إليه.

وإذ تبقى على الرجاء، تؤكد على ثباتها في إيمانها وعلى نبذها بهذا الثبات كل خوف ورهبة. وتسأل الرب الإله أن يقود سفينة خلاصها وسط أمواج هذا العالم هو المبارك إلى الأبد".
مواضيع ذات صلة
مصادر سورية لسكاي نيوز عربية: السلطات تقرر إغلاق منطقة عناز ومحيطها في وادي النصارى لمدة يومين لتهدئة الأوضاع اثر احتجاجات على مقتل شابين
lebanon 24
03/10/2025 21:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
lebanon 24
03/10/2025 21:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
lebanon 24
03/10/2025 21:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
للعام السادس.. بطريركية السريان الكاثوليك تعفي الطلاب السريان من الأقساط
lebanon 24
03/10/2025 21:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الكنيسة الأنطاكية

كنيسة أنطاكية

بطريركية

أنطاكية

الكنيست

كنيسة

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2025-10-03
13:29 | 2025-10-03
13:24 | 2025-10-03
12:55 | 2025-10-03
12:46 | 2025-10-03
12:32 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24