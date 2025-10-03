بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه

Advertisement

بعد نشوب حريق في بلدة - ، دعت البلدية أهالي البلدة في بيان الى الاقتصاد في استعمال المياه وتقنين استخدامها، وذلك بعدما تسبب الحريق بتعطّل شبكة مياه الشرب جزئيًا والحاق اضرار بها.واعلنت البلدية انها "باشرت العمل على إصلاح الأعطال واستبدال الخطوط المتضررة ، ونعمل جاهدين لإعادة الأمور إلى طبيعتها "، معربة "عن جزيل شكرنا وتقديرنا لجهود فرق الدفاع المدني في مراكز والسفيرة وبخعون ولشباب البلدة على تدخلهم السريع ومساهمتهم في إخماد الحريق".