لبنان

بعد حريق عين التينة.. دعوة إلى تقنين استخدام المياه

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:54
بعد نشوب حريق في بلدة عين التينة - الضنية، دعت البلدية أهالي البلدة في بيان الى الاقتصاد في استعمال المياه وتقنين استخدامها، وذلك بعدما تسبب الحريق بتعطّل شبكة مياه الشرب جزئيًا والحاق اضرار بها.
واعلنت البلدية انها "باشرت العمل على إصلاح الأعطال واستبدال الخطوط المتضررة ، ونعمل جاهدين لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن"، معربة "عن جزيل شكرنا وتقديرنا لجهود فرق الدفاع المدني في مراكز بيت الفقس والسفيرة وبخعون ولشباب البلدة على تدخلهم السريع ومساهمتهم في إخماد الحريق".
