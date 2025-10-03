الوطني الحر يبدأ استقبال طلبات الترشيح

أعلن " " في بيان، عن "بدء استقبال طلبات الترشح على لوائحه في الدائرة ١٦ للانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في ربيع ٢٠٢٦ في قارات ، أميركا الشمالية، أميركا اللاتينية، ، وأوروبا. على أن يتم ارسال الطلب على البريد الإلكتروني الآتي: Secretariat.general@fpmlb.org".

