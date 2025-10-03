Advertisement

لبنان

الوطني الحر يبدأ استقبال طلبات الترشيح

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:54
أعلن "التيار الوطني الحر" في بيان، عن "بدء استقبال طلبات الترشح على لوائحه في الدائرة ١٦ للانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في ربيع ٢٠٢٦ في قارات أستراليا، أميركا الشمالية، أميركا اللاتينية، آسيا، وأوروبا. على أن يتم ارسال الطلب على البريد الإلكتروني الآتي: Secretariat.general@fpmlb.org".
