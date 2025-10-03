من "قيادة اليونيفيل".. هذا ما أعلنه العماد هيكل

زار العماد قيادة "اليونيفيل" في ، والتقى قائدها اللواء Diodato Abagnara، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها وتعاونها مع الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع.

Advertisement





وأعرب عن تقديره لـ" وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام"، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما".





تلا ذلك، تفقد قيادة كل من الخامس في البياضة - صور، ولواء المشاة السابع في ثكنة - ، وفوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين - ، حيث اطلع العماد هيكل على المهمات والصعوبات في قطاع المسؤولية، وأكد للضباط والعسكريين "أن الجيش مثال للوطنية والشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه لن تذهب هدرًا، بل ستزيد رفاقهم عزيمةً وإيمانا برسالتهم".





أضاف: " ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملا".