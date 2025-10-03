28
لبنان
من "قيادة اليونيفيل".. هذا ما أعلنه العماد هيكل
Lebanon 24
03-10-2025
|
11:23
زار
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
قيادة "اليونيفيل" في
الناقورة
، والتقى قائدها اللواء Diodato Abagnara، واستمع إلى إيجاز عن مهماتها وتعاونها مع الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع.
وأعرب عن تقديره لـ"
قيادة اليونيفيل
وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام"، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما".
تلا ذلك، تفقد قيادة كل من
لواء المشاة
الخامس في البياضة - صور، ولواء المشاة السابع في ثكنة
فرنسوا الحاج
-
مرجعيون
، وفوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين -
بنت جبيل
، حيث اطلع العماد هيكل على المهمات والصعوبات في قطاع المسؤولية، وأكد للضباط والعسكريين "أن الجيش مثال للوطنية والشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه لن تذهب هدرًا، بل ستزيد رفاقهم عزيمةً وإيمانا برسالتهم".
أضاف: "
المؤسسة العسكرية
ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملا".
وكذلك، عاين العماد هيكل في منطقة
حامول
شمال الناقورة جانبا من الإجراءات العملانية المنفَّذة لتعزيز انتشار الجيش.
