لبنان
مفتي زحلة زار إفتاء جبل لبنان في الجية: هذه الدار حاضنة لقضايا الوطن ومؤتمنة على مسيرته
Lebanon 24
03-10-2025
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار مفتي
زحلة
والبقاع
الغربي
الشيخ محمد علي الغزاوي، يرافقه وفد، منطقة اقليم الخروب، واستهلها بزيارة دار الإفتاء في
جبل لبنان
في مركزها في بلدة الجية.
وكان في استقباله، ممثل مفتي جبل
لبنان
الشيخ محمد علي الجوزو قاضي
الشرع
الشيخ محمد هاني الجوزو، ومدير أزهر جبل لبنان الشيخ أحمد خيال، والشيخ ماجد سعد وعلماء.
شحيم
بعدها، انتقل الغزاوي والجوزو والمشايخ إلى بلدة شحيم، حيث ألقى خطبة وصلاة الجمعة في
مسجد
القلعة، وكان في استقباله عضوا المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى قاضي الشرع الشيخ رئيف
عبد الله
والقاضي حمزة شرف الدين، إمام مسجد القلعة الشيخ فارس الحاج شحادة، الشيخ مروان مراد، الشيخ خالد ضاهر، رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان ونائبه المهندس أنور منصور وعلماء ومخاتير وشخصيات.
غداء تكريمي
بعدها، انتقل الغزاوي والوفد المرافق إلى دارة محمد زين الحاج شحادة، الذي أولم على شرف الغزاوي والوفد المرافق، في حضور المشايخ غازي الشقور وأحمد كرم الحاج شحادة وعلماء ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب
الشمالي
المهندس ماجد ترو ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان وورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وشخصيات وعسكريين.
وألقى الجوزو كلمة ترحيبية بالضيف بين محبيه وأهله، ثم تحدث شحادة مرحبا بالجميع في شحيم وإقليم الخروب.
ورد الغزاوي بكلمة شكر فيها لـ"أبناء إقليم الخروب والمشايخ والأهالي هذه العاطفة والمحبة النابعة من القلب".
