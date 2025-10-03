Advertisement

لبنان

مفتي زحلة زار إفتاء جبل لبنان في الجية: هذه الدار حاضنة لقضايا الوطن ومؤتمنة على مسيرته

Lebanon 24
03-10-2025 | 11:53
A-
A+

Doc-P-1424897-638951145592505999.png
Doc-P-1424897-638951145592505999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ محمد علي الغزاوي، يرافقه وفد، منطقة اقليم الخروب، واستهلها بزيارة دار الإفتاء في جبل لبنان في مركزها في بلدة الجية.
Advertisement
 
 
وكان في استقباله، ممثل مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو، ومدير أزهر جبل لبنان الشيخ أحمد خيال، والشيخ ماجد سعد وعلماء.
 

شحيم

بعدها، انتقل الغزاوي والجوزو والمشايخ إلى بلدة شحيم، حيث ألقى خطبة وصلاة الجمعة في مسجد القلعة، وكان في استقباله عضوا المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى قاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله والقاضي حمزة شرف الدين، إمام مسجد القلعة الشيخ فارس الحاج شحادة، الشيخ مروان مراد، الشيخ خالد ضاهر، رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان ونائبه المهندس أنور منصور وعلماء ومخاتير وشخصيات.


غداء تكريمي

بعدها، انتقل الغزاوي والوفد المرافق إلى دارة محمد زين الحاج شحادة، الذي أولم على شرف الغزاوي والوفد المرافق، في حضور المشايخ غازي الشقور وأحمد كرم الحاج شحادة وعلماء ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان وورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وشخصيات وعسكريين.


وألقى الجوزو كلمة ترحيبية بالضيف بين محبيه وأهله، ثم تحدث شحادة مرحبا بالجميع في شحيم وإقليم الخروب.


ورد الغزاوي بكلمة شكر فيها لـ"أبناء إقليم الخروب والمشايخ والأهالي هذه العاطفة والمحبة النابعة من القلب".
مواضيع ذات صلة
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
lebanon 24
03/10/2025 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي حاصبيا زار هيكل: نقف إلى جانب الجيش ومؤسساته كافة
lebanon 24
03/10/2025 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة صانت لبنان
lebanon 24
03/10/2025 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
lebanon 24
03/10/2025 21:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس اتحاد

جبل لبنان

عبد الله

علي الغز

الإسلام

الشمالي

البقاع

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2025-10-03
13:29 | 2025-10-03
13:24 | 2025-10-03
12:55 | 2025-10-03
12:46 | 2025-10-03
12:32 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24