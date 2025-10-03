Advertisement

لبنان

في الجميزة.. إقامة صلاة الجناز لراحة نفس شقيقة الوزيرة السابقة نايلة معوض

Lebanon 24
03-10-2025 | 12:01
ترأس كاهن رعية مار مارون الجميزة الأب ريشار أبي صالح صلاة الجنازة، في كنيسة مار مارون، في الجميزة، عن روح سلطانة (تانيا) عيسى الخوري أرملة السفير الراحل روبير عرب وشقيقة الوزيرة السابقة نايلة معوض، بحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، النائبين ميشال معوض وراجي السعد، النائب السابق جواد بولس، والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق، وشخصيات سياسية والدبلوماسية والقنصلية والاجتماعية.
بعد تلاوة الإنجيل، ألقى الأب أبي صالح كلمة أشاد فيها بـ"شخصية الراحلة وما تمتعت من قيم أخلاقية وإنسانية عاشتها ومارستها خلال مسيرتها الطويلة في لبنان ومع زوجها السفير الراحل".
