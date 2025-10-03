في الجميزة.. إقامة صلاة الجناز لراحة نفس شقيقة الوزيرة السابقة نايلة معوض

ترأس كاهن رعية مار مارون الجميزة الأب ريشار أبي صالح صلاة الجنازة، في كنيسة مار مارون، في الجميزة، عن روح سلطانة (تانيا) عيسى الخوري أرملة السفير الراحل روبير عرب وشقيقة السابقة نايلة معوض، بحضور المحامي د. بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس القاضي نواف سلام، النائبين ميشال معوض وراجي السعد، النائب السابق جواد بولس، والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق، وشخصيات سياسية والدبلوماسية والقنصلية والاجتماعية.

Advertisement