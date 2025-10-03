في منطقة لبنانية.. "مسالخ دجاج" غير قانونية!

صدر عن - العامة، البلاغ الآتي: Advertisement



في إطار المكافحة المستمرّة لمختلف أنواع الجرائم من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن لإحدى دوريّات مخفر في وحدة الدرك الاقليمي، أثناء كشفها على محلّات بيع الدواجن ضمن نطاقها قيام كلّ من: م. م. (مواليد عام 1968، لبناني)، بفتح مسلخ دجاج في محلّة ، داخل قطعة أرض مصوّنة بألواح التوتياء، تعود له، من دون أيّ مستند قانوني يصرّح له بممارسة هذا العمل.



أ. ك. (مواليد عام 1980، لبناني)، باستئجار محلّ في المحلّة ذاتها، وفتحه مسلخ دجاج من دون حيازته أيّ مستند قانوني يصرّح له بمزاولة هذا النشاط.



بعد مراجعة المختص، تمّ استدعاء المعنيّين، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما، ثم جرى ختم المحلّين بالشّمع الأحمر.