وفد "حملة جنسيتي" تابع مع وزير الصحة حصول أبناء اللبنانيات على حقوقهم

زار وفد من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مع العامة الدكتور ركان ناصر الدين في ، "للمطالبة بمعاملة أسرة المرأة المتزوجة من غير لبناني معاملة اللبنانيين في الحصول على الحقوق الصحية، والاستشفاء، وكذلك الحصول على إذن مزاولة المهن الطبية والتمريض والصيدلة وكافة المهن ذات الصلة بوزارة الصحة العامة"، بحسب بيان لحملة "جنسيتي".

وضم الوفد مديرة الحملة كريمة شبو والمحامية فيرينا العميل ومحمد الكثيري ممثلاً أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين.





وطالبت شبو وزير الصحة بـ"وضع حد للتمييز ضد أولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، والذين يُحرمون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من أبناء اللبنانيين، وبالاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية التي تؤمّنها العامة، والحصول على إذن مزاولة المهن الصحية".