لبنان

عن ملفات "الاغتيالات".. ماذا تبلغ لبنان من سوريا؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 13:24
أعلن وزير العدل عادل نصار إنه "طلب من الوفد السوري الرسمي الذي زار لبنان، الكشف عن مكان حبيب الشرتوني والفارين من العدالة".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، ذكر نصار أن "الجانب السوري أكد بدء المراجعة لكشف المعلومات في ملفات الاغتيال كافة".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24