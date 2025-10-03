قائد الجيش تفقد قطاع جنوب الليطاني: المرحلة المقبلة ستبرهن أنّ الجيش يملك قوة الحق

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، واطّلع على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش وتعزيز انتشاره في القطاع، إلى جانب التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.
في هذا السياق، اجتمع… pic.twitter.com/03buBZR7BP
