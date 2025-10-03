28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-10-2025
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر معهد دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي
(INSS)، تقريراً جديداً تحدث فيه عن واقع "
حزب الله
" في
لبنان
لاسيما بعد مرور عامٍ على اغتيال الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله يوم 27 أيلول 2024 إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
قال إن اغتيال نصرالله كان بمثابة أسوأ لحظة في تاريخ "حزب الله"، وذلك بعد سلسلة الضربات التي تلقاها على يد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي
دارت
بين الطرفين العام الماضي.
وذكر التقرير أنَّ "حزب الله" شهد تطورات سلبية أخرى وعلى رأسها انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتفكك المحور الشيعي الموالي لإيران وتشكيل قيادة جديدة في لبنان تُعارض مسار الحزب، وأضاف: "بعد مرور عام، يبدو أنَّ حزب الله قد غيّر وجهه بالفعل، لكنه لا يزال متمسكاً بأيديولوجيته المتطرفة. كانت احتفالات إحياء ذكرى اغتيال نصرالله في أيلول الماضي، فرصة له لإظهار قوته وجزءًا من جهوده لإعادة تأهيل نفسه، مع التعامل مع التحديات التي يواجهها، بما في ذلك مطلب نزع سلاحه".
واعتبر التقرير أنَّ مكانة نصرالله وتأثيره تجاوزا مناصبه الرسمية في التنظيم، وأضاف: "خلال 32 عاماً قضاها أميناً عاماً، لعب دوراً حاسماً في تطوير حزب الله إلى قوة مستقلة وقوية تهدد
إسرائيل
وخصومها في الداخل، وفي الوقت نفسه، رسّخ مكانة التنظيم كعامل محوري في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان. وخارج لبنان، كان نصرالله أيضاً داعماً أساسياً لإيران وعاملاً رئيسياً في صياغة وتطوير استراتيجية المحور الشيعي".
وذكر التقرير أن "حزب الله" واجه الإنهاك والضعف، مشيراً إلى أنه "خسر العديد من قادته ومقاتليه خلال الحرب، فيما تقلصت قدراته العسكرية والاقتصادية بشكلٍ كبير، كما اضطر إلى إيجاد طرق بديلة لتهريب الأسلحة والأموال والمخدرات بسبب محاولة النظام الجديد في
سوريا
عرقلة أنشطته على أراضي البلاد"، وأضاف: "الأسوأ من ذلك كله، أن حزب الله لا يزال هدفاً لهجمات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل على إحباط جهود إعادة الإعمار، والقضاء على عناصره، وتدمير بنيته التحتية العسكرية - مستودعات الذخيرة ومصانع الإنتاج".
وذكر التقرير أنَّ "غياب القادة الكبار والمخضرمين الذين قُتلوا في الحرب يُعقّد أيضاً عملية صنع القرار في المنظمة التي تمر بمرحلة حرجة"، معتبراً أنَّ "أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم يفتقد إلى قدرات ومكانة نصرالله"، وتابع: "في الآونة الأخيرة، تراكمت التقارير حول اختلافات في الرأي بين القادة الكبار المتبقين في المنظمة، وخاصة بين قاسم، الذي يقود خطاً براغماتياً نسبياً، ومجموعة أكثر تطرفاً بقيادة وفيق صفا، أحد قدامى المنظمة، والذي يتخذ نهجاً متحدياً لقاسم والقيادة الرسمية في لبنان. في فعالية لإحياء ذكرى اغتيال نصر الله، أقيمت في صخرة الروشة، تجاوز صفا التصاريح الممنوحة له واستخدم الأماكن العامة لصالح حزب الله، لدرجة أن رئيس الوزراء اللبناني سلام طالب باتخاذ إجراءات قانونية ضده"، على حد تعبير التقرير.
واستكمل: "من التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه حزب الله، الذي التزم بثبات بعقيدة المقاومة والكفاح ضد إسرائيل، التهديدات الداخلية التي تواجهه كجماعة مستقلة بعد تشكيل قيادة لبنانية جديدة، ملتزمة بتعزيز سيادة لبنان ورسم ملامح نظام جديد فيه. القضية المحورية المطروحة هي مطلب نزع سلاح حزب الله، في إطار سعي القيادة إلى احتكار السلاح، وهو أمرٌ ضروريٌّ الآن للاستجابة للضغوط الخارجية التي تُمارس عليه، لا سيما من
الولايات المتحدة
وفرنسا والمملكة العربية
السعودية
. تُقدم هذه الدول مساعداتٍ كبيرةً لإصلاح أضرار الحرب وإنعاش الاقتصاد اللبناني الهش، مع إحراز تقدمٍ في هذه المهمة الصعبة ضد حزب الله".
وذكر التقرير أن مسألة نزع سلاح "حزب الله" تعتبر حاسمة بالنسبة للأخير، والذي يُطال بشدّة بالاستمرار في امتلاك السلاح الذي يُعتد من وجهة نظره، ركناً أساسياً من أركان قوته في مواجهة أعدائه في الداخل والخارج"، وتابع: "في هذا الصدد، يُقدّم الحزب خطاً موحداً وواضحاً، كما عبّر عنه جميع ممثليه ووسائل إعلامه، وكذلك في جميع خطابات قاسم، التي تُؤكّد على أن الحزب لن يتنازل عن سلاحه المُخصّص للدفاع عن لبنان، ولن يُناقش هذا الأمر حتى تُلبّى مطالبه ضد إسرائيل: الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي
اللبنانية
(الانسحاب من النقاط الخمس التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها على طول الحدود)؛ ووقف الهجمات
الإسرائيلية
على حزب الله؛ وإطلاق سراح جميع الأسرى اللبنانيين
في إسرائيل
؛ وترميم أضرار الحرب في القرى اللبنانية".
واستكمل: "في الوقت نفسه، وبعد مرور عام تقريباً على سريان وقف إطلاق النار، يبدو أن التنظيم يستعيد عافيته، ويعزز عمليات إعادة التنظيم، ويجند عناصر جدد، ويبتكر أساليب جديدة لتهريب الأسلحة (بحراً وجواً، إلى جانب محاولاته لإيجاد طرق جديدة عبر سوريا، والتي أُحبط بعضها)، ويوفر مصادر دخل جديدة من خلال عناصره في أميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا. وتزعم مصادر في التنظيم أيضاً أنه تمكن من مساعدة مؤيديه المتضررين من الحرب بمبالغ تصل إلى مليار دولار. علاوة على ذلك، لا يزال حزب الله يحظى بتعاطف جماهيري واسع في لبنان، كما يتجلى في العدد الكبير من المُشاركين في احتفالات ذكرى اغتيال نصر الله".
ويتحدث التقرير عن "ضرورة مواصلة إسرائيل منع تعافي حزب الله"، مشيراً إلى "وجوب اللجوء إلى عملية سياسية تتضمن خطوات لتعزيز القيادة والجيش اللبنانيين"، وأضاف: "كذلك، يجب تسريع الحملة السياسية والاقتصادية ضد حزب الله، ولا سيما لقطع مصادر تمويله".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصدر ينفي هذا الخبر المتعلّق بوفيق صفا
Lebanon 24
مصدر ينفي هذا الخبر المتعلّق بوفيق صفا
04/10/2025 02:46:42
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفيق صفا الى الروشة للمشاركة في فعالية إحياء إضاءة الصخرة
Lebanon 24
وصول وفيق صفا الى الروشة للمشاركة في فعالية إحياء إضاءة الصخرة
04/10/2025 02:46:42
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
04/10/2025 02:46:42
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال لقاءهم الأخير… هذا ما تفاهم عليه قائد الجيش ووفيق صفا
Lebanon 24
خلال لقاءهم الأخير… هذا ما تفاهم عليه قائد الجيش ووفيق صفا
04/10/2025 02:46:42
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
حزب الله
السعودية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2025-10-03
03/10/2025 04:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
Lebanon 24
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:43 | 2025-10-03
03/10/2025 04:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:20 | 2025-10-03
03/10/2025 04:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
Lebanon 24
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:56 | 2025-10-03
03/10/2025 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-10-03
مقدمات النشرات المسائيّة
16:43 | 2025-10-03
معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟
16:20 | 2025-10-03
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
16:04 | 2025-10-03
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
15:56 | 2025-10-03
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
15:21 | 2025-10-03
داخل سوق أثري.. رفع "أطول علم في لبنان"
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24