لبنان

"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
03-10-2025 | 16:04
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ إيران ترسلُ إشارات مفادها أنّ رحيل أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله لا يعني أنَّ طهران لا تستطيع دعم "حزب الله"، وبدلاً من ذلك، سوف ينشأ "نصرالله" جُديد.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني زار لبنان مؤخراً لتشجيع "حزب الله" على إعادة بناء نفسه، وأضاف: "كذلك، سعى لاريجاني إلى حثّ الجميع على الوحدة في مواجهة إسرائيل في وقتٍ تسعى فيه معظم دول المنطقة إلى إنهاء حرب غزة، وهي مُستعدّة للعمل على تمكين مبادرة السلام الأميركية".


وتابع: "هكذا، تُقابل إيران بتجاهلٍ إلى حدٍّ ما. ومع ذلك، تُريد أن تُوضّح أن نظامها لن يرحل بهدوء، وأنه على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة لا تزال إيران قائمة".


واعتبر التقرير أن "حزب الله هو أحد الملفات التي يسعى لاريجاني لتسويتها"، وأضاف: "في 27 أيلول، وخلال زيارته للبنان، حثّ لاريجاني على الوحدة في مواجهة إسرائيل. كان في لبنان لإحياء ذكرى استشهاد نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين. كان الهدف من زيارة لاريجاني إعادة بناء حزب الله تدريجياً مع الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أنهى الصراع مع إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني".


وأكمل: "كان وقف إطلاق النار ظاهرياً مع لبنان، فيما تحاول الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، لكنها لم تفعل شيئاً يُذكر حتى الآن. يريد لاريجاني أن يتريث حزب الله، ويريد إعادة بناء سمعة إيران.


وختم: "تريد إيران إعادة بناء حزب الله تدريجياً، وتقول إنها تستثمر في الجماعة لا في أفرادها. هذا يعني أن وفاة نصرالله لن تعني حرمان إيران من دعم حزب الله، بل سيظهر أمثاله. قد يكون قول هذا أسهل من فعله، لأن نصرالله قاد حزب الله لعقود".

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الحكومة اللبنانية

الإسرائيلي

السيد حسن

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

العقوبات

ترجمة "لبنان 24"

