لبنان

في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!

Lebanon 24
03-10-2025 | 16:20
صادرت لجنة الصحة في بلدية صور، مواداً غذائية منتهية الصلاحية، من عدد من المحال الصغيرة في المدينة، حيث جرى ضبطها تمهيدًا لإتلافها لاحقاً وفق الأصول.
وأكدت اللجنة أن "الحملة ستستكمل غداً وتشمل المحال التجارية في أحياء المدينة، في إطار متابعتها المستمرة للشؤون الغذائية، وحرصها على إزالة المخالفات حفاظًا على السلامة العامة وضمان بيئة صحية سليمة لأهالي صور".
 

 
لجنة الصحة

