بري يستغرب التشكيك: الانتخابات في أيار والوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل

اكد " أن "الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها"، مستغرباً" كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ لافتاً إلى أن الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل".وفي هذا السياق كتبت" الديار": الستاتيكو «الحالي مستمر دون تغييرات تذكر، والمسؤولون محكومون بالتوافق وحل الملفات الخلافية على الطريقة اللبنانية» لاغالب ولامغلوب «وقادرون على إيجاد بدع وصيغ ومفردات لغوية للنقاط المتباين عليها في قانون الانتخابات، وفي المعلومات المؤكدة، ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها بايار على القانون الحالي اذا لم يتم الاتفاق على التعديلات المطروحة بالنسبة لاقتراع المغتربين، ورئيس الجمهورية حسم امام زواره إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ووقوفه على الحياد بين الجميع، مع التأكيد بأن انطلاقة العهد القوية تبدأ بعد الانتخابات.لكن مصادر عليمة تجزم بأن قرار إجراء الانتخابات أو تأجيلها قرار خارجي، وحتى الآن، لم تصدر أي إشارات سعودية واميركية تؤشر الى تأجيل الانتخابات، بل على العكس، هناك إصرار أميركي فرنسي على اجرائها في مواعيدها رغم تراجع احلام هذه الدول في خرق الكتلة النيابية الشيعية، وما كرس هذا الاقتناع كثافة الحشود الشعبية الضخمة في ذكرى استشهاد الا مين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله، وقد خضع المهرجان لمراقبة دقيقة من السفارات الكبرى العربية والإقليمية في ، وكانت خلاصة التقارير مجمعة على احتفاظ بحاضنته الشعبية رغم ما أصابه خلال الحرب الكبيرة التي شنت عليه بالتزامن مع الإعتداءات الاسرائيلية اليومية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 29 تشرين الثاني 2024، ولذلك فإن القوى السياسية على مختلف مشاربها بدأت الاستعدادات الجدية للاستحقاق النيابي، و«الزفت الانتخابي» المخصص للنواب أفرج عنه ويغزو كل ويشمل الطرقات الخاصة والعامة وحاجات العائلات بالتزامن مع تكثيف الجولات الانتخابية ورفع مستوى المساعدات في المجالين المالي والصحي.اضافت: الملفات المتفجرة تحل على طريقة «تبويس اللحى»، وهذا ما حول كل الأحاديث عن تأجيل الانتخابات الى «فقاقيع صابون»، لأنها حسمت في مواعيدها، والبلاد قادمة على حماوة نيابية بالتزامن مع رفع سقف الخطابات السياسية والمالية والبيئية والاجتماعية المغلفة بحقوق الطوائف والغبن اللاحق بها، وكل ذلك بخلفيات انتخابية، وسيكون لحزب الله النصيب الأكبر من الانتقادات والهجمات.وحسب المتابعين للملفات الانتخابية، فان الأحزاب السياسية بدأت التحضيرات المحصورة حتى الآن بغربلة الاسماء، من سيدخل المجلس الجديد ومن سيخرج منه، وعلى الصعيد الدرزي بات محسوما ان وليد جنبلاط سيحتفظ بالاسماء الحاليين باستثناء مروان حمادة في الشوف مع حسم موضوع عودة اكرم شهيب رغم وضعه الصحي، فيما التحالف مع طلال ارسلان ليس بحاجة لاي نقاش، وفي المعلومات، ان جنبلاط التزم مع طلال ارسلان نيابيا وليس مع نجله مجيد، أما معركة فراس حمدان ومارك ضو لن تكون سهلة مطلقا.أما على الصعيد السني، فقد أبلغت السيدة بهية أفراد مكتبها الإداري الترشح للانتخابات النيابية عن المقعد السني في صيدا والتأكيد على خوض المستقبل الاستحقاق في كل الدوائر وتشكيل لوائح تمثل المستقبل والدائرين في فلكه والتحالفات مفتوحة مع الجميع باستثناء القوات اللبنانية، وحسب المعلومات سيتم اهداء الانتصار اذا حصل الى المملكة العربية ، مع الجزم بأن سعد الحريري سيشرف شخصيا من بيروت على المعارك الانتخابية بعد استقراره فيها بعد عيد راس السنة، اما في طرابلس فإن اللاعب الأكبر يبقى الرئيس ميقاتي، والسؤال المطروح،كيف ستتعامل السعودية انتخابيا في ظل سعيها للتحكم بالكتلة السنية؟أما على الصعيد الشيعي، فإن التحالف بين أمل وحزب الله ثابت الى يوم الدين والآخرة، لكن امكانية خرق الكتلة الشيعية يبقى أمرا واردا جدا في الدائرة 16 المخصصة لـ6 نواب من المغتربين، في حين بات التحالف بين والثنائي الشيعي محسوما في كل المناطق وكذلك مع كل الدائرين في فلك المقاومة. وتبقى المعركة الانتخابية الحقيقية محصورة في الشارع المسيحي الذي يعطي «رونقا ونكهة» للحياة السياسية والنيابية، ومن دون الساحة المسيحية لا حماوة انتخابية ولا معارك جدية، وبالتالي فإن الساحة المسيحية ستشهد معارك احجام بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب والمردة والمستقلين ومن ينال الأكثرية يمهد الطريق لدخول القصر عام 2030، وبالتالي فإن المعارك في الساحة المسيحية ستحدد الى حد كبير اي لبنان نريد ؟