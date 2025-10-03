لقاءات قواتية - كتائبية "لتوسيع الكتلة السيادية "

Advertisement

كتب ريشار حرفوش في" نداء الوطن": تُسجَّل سلسلة لقاءات بين حزب " " وحزب " "، في سياق تحالفات معروفة تاريخيًا بطابعها شبه الدائم، سواء في الاستحقاقات النيابية أو البلدية أو الطالبية. هذه اللقاءات تهدف إلى رسم خريطة أوضح للتحالفات في الدوائر ، والعمل على تعزيز الكتل السيادية داخل مجلس النواب.وفي سياق متصل، كان لافتًا الحديث عن أهمية التحالف بين "القوات" و"الكتائب" لما فيه من خير على صعيد توسيع الكتل السيادية وتثبيت حضورها النيابي. وردًا على سؤال "نداء الوطن" حول انتخاب المغتربين أو الانتشار اللبناني في الخارج، قال لحزب "القوات " إميل مكرزل: "من دون أدنى شك، معركة المغتربين أو غير المقيمين هي معركة أساسية".أضاف: "كل الجهود التي تعمل لصالح الخط السيادي تكسب وزنًا متزايدًا في لتحقيق الأهداف، وسنعمل وسنسعى في هذا الاتجاه، فهذا أمر حاسم ولا بد منه". وردًا على سؤال "نداء الوطن" حول رسم تحالف قواتي - كتائبي، أجاب: "كل الاحتمالات واردة، ونضعها في الحسبان".وتابع: "الهدف الأساسي ليس فقط زيادة وزن "القوات اللبنانية"، بل زيادة وزن كلّ السياديين الذين نتشارك معهم في التقدّم وبناء الدولة، والهمّ المتحرك هو كيفية الوصول إلى هذا الهدف".وردًا على سؤال "نداء الوطن" حول النقاشات الأخيرة، قال معاون رئيس للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر: "بالنسبة إلى مع "القوات اللبنانية"، سيكون هناك حوار لنرى سيؤدي، وإن شاء الله يكون خيرًا، وفكرة الحواصل هي التي تجعل من إدارة الانتخابات عملية سياسية كما هي عملية رقمية أيضًا". وشدّد على أنّ "الأساس هو المصلحة الوطنية، قد يفكر كل حزب بمصلحته، لكن هناك أمرًا أهم وهو مصلحة الوطن. ونحن قادرون على تغيير المعادلة وإحداث نقلة نوعية".وختم داغر: "النقاش قائم ومستمر، في الكثير من المواضيع ونحن متفقون، وحتى في المواضيع التي لا نتفق عليها بشكل كامل، نواصل النقاش لتطويرها، نحن معًا في الحكومة، ومعًا في المجتمع، والنقاش دائم ومستمر".وعلى خط متوازٍ، أشارت مصادر "نداء الوطن" إلى أنّ لقاءً بارزًا عُقد في معراب يوم أمس الجمعة، وُصف بالممتاز، إذ هدف إلى رصّ الصفوف القواتية - الكتائبية والتأكيد على فتح قنوات التواصل بين الحزبين. اللقاء حمل دلالات سياسية مهمّة، باعتباره الزيارة الأولى للمعاون الانتخابي لرئيس الكتائب إلى معراب، الأمر الذي يمنحه رمزية خاصة، خصوصًا أنّ التحالفات الكتائبية يُتوقَّع أن تنطلق من هناك، وفق ما ختمت مصادر "نداء الوطن"