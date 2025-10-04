في الشراونة.. مقتل مطلوب في اشتباكات مع الجيش

Advertisement

ينفّذ الجيش سلسلة مداهمات في منطقة شراونه – ، عى وقع اشتباكات بين مطلوبين من والجيش في محيط معمل المختار ثم توسعت إلى داخل الأحياء بعد قيام المطلوبين بإطلاق النار باتجاه الجيش ما دفع بالأخير إلى الرد بالمثل ومطاردتهم، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الى ان التوتر يسود المنطقة مع سماع دوي انفجارات متفرقة، وانتشار أمني واسع، عقب الاعلان عن مقتل مطلوب خطير.وبنتيجة الاشتباكات، عمد الجبش على إغلاق طريق الجبلي-بعلبك وعدد من مداخل الشراونة.