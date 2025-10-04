Advertisement

لبنان

في الشراونة.. مقتل مطلوب في اشتباكات مع الجيش

Lebanon 24
04-10-2025 | 00:52
ينفّذ الجيش سلسلة مداهمات في منطقة شراونه – بعلبك، عى وقع اشتباكات دارت بين مطلوبين من آل جعفر والجيش في محيط  معمل المختار ثم توسعت إلى داخل الأحياء بعد قيام المطلوبين بإطلاق النار باتجاه الجيش ما دفع بالأخير إلى الرد بالمثل ومطاردتهم، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الى ان التوتر يسود المنطقة مع سماع دوي انفجارات متفرقة، وانتشار أمني واسع، عقب الاعلان عن مقتل مطلوب خطير.
وبنتيجة الاشتباكات، عمد الجبش على إغلاق طريق الجبلي-بعلبك وعدد من مداخل الشراونة.
لبنان 24

آل جعفر

لبنان

بعلبك

لوبين

دارت

