Advertisement

لبنان

حزبان لن يتحالفا مع "التيار" منعا للخسارة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1425063-638951613640671833.jpg
Doc-P-1425063-638951613640671833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر درزي مطلع على أجواء الحراك الشعبي والانتخابي في الجبل، وخاصةً في الشوف وعاليه، إلى أن "حزب التوحيد العربي" برئاسة وئام وهاب ، كما الحزب الديمقراطي اللبناني أي الوزير السابق طلال أرسلان، لن يتحالفا مع "التيار الوطني الحر" في الدورة النيابية المقبلة إذا تمت، والسبب بديهي وحسابي وليس سياسيا، كما قال المصدر، كون "التيار" استفاد في الدورة الماضية سنة 2022، من حواصل الحزبين إن كان في عاليه أو في الشوف وأوصل نائبين على حسابهما، في مقابل خسارة وهاب وأرسلان، لكن هذه المرة سيقوم التوحيد والديمقراطي بالتحالف مع مرشحين مسيحيين مستقلين أو حزبيين يتبعون سياسياً لهما حتى لا تُعاد الكرة أو المشهد ذاته، عندها ينجح النواب الذين يمثلون الأحزاب المذكورة وليس "التيار الوطني الحر" كما هو حاصل اليوم. 
Advertisement
المصدر لفت إلى أن الحزب الديمقراطي أصبحت لديه فكرة وصورة واضحة عن المرشحين المسيحيين المستقلين معه على اللائحة.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رسالة ايران "اللبنانية": لن نترك "الحزب" وحيدا
lebanon 24
04/10/2025 10:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "سيادي" يساير "الحزب": لن نسير من دون موافقتكم
lebanon 24
04/10/2025 10:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لدينا تحالف "عظيم" مع كوريا الجنوبية الآن
lebanon 24
04/10/2025 10:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
lebanon 24
04/10/2025 10:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

الحزب الديمقراطي

التيار الوطني

طلال أرسلان

الديمقراطي

المسيحيين

ديمقراطي

في الشوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-10-04
02:30 | 2025-10-04
02:00 | 2025-10-04
01:59 | 2025-10-04
01:45 | 2025-10-04
01:30 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24