لبنان
حزبان لن يتحالفا مع "التيار" منعا للخسارة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-10-2025
|
01:15
لفت مصدر درزي مطلع على أجواء الحراك الشعبي والانتخابي في الجبل، وخاصةً
في الشوف
وعاليه، إلى أن "حزب التوحيد العربي" برئاسة وئام وهاب ، كما
الحزب الديمقراطي
اللبناني أي الوزير السابق
طلال أرسلان
، لن يتحالفا مع "
التيار الوطني الحر
" في
الدورة
النيابية المقبلة إذا تمت، والسبب بديهي وحسابي وليس سياسيا، كما قال المصدر، كون "
التيار
" استفاد في الدورة الماضية سنة 2022، من حواصل الحزبين إن كان في عاليه أو في
الشوف
وأوصل نائبين على حسابهما، في مقابل خسارة وهاب وأرسلان، لكن هذه المرة سيقوم التوحيد والديمقراطي بالتحالف مع مرشحين مسيحيين مستقلين أو حزبيين يتبعون سياسياً لهما حتى لا تُعاد
الكرة
أو المشهد ذاته، عندها ينجح النواب الذين يمثلون الأحزاب المذكورة وليس "
التيار الوطني
الحر" كما هو حاصل اليوم.
المصدر لفت إلى أن الحزب
الديمقراطي
أصبحت لديه فكرة وصورة واضحة عن المرشحين
المسيحيين
المستقلين معه على اللائحة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
الحزب الديمقراطي
التيار الوطني
طلال أرسلان
الديمقراطي
المسيحيين
ديمقراطي
في الشوف
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
