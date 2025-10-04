حزبان لن يتحالفا مع "التيار" منعا للخسارة

Advertisement

لفت مصدر درزي مطلع على أجواء الحراك الشعبي والانتخابي في الجبل، وخاصةً وعاليه، إلى أن "حزب التوحيد العربي" برئاسة وئام وهاب ، كما اللبناني أي الوزير السابق ، لن يتحالفا مع " " في النيابية المقبلة إذا تمت، والسبب بديهي وحسابي وليس سياسيا، كما قال المصدر، كون " " استفاد في الدورة الماضية سنة 2022، من حواصل الحزبين إن كان في عاليه أو في وأوصل نائبين على حسابهما، في مقابل خسارة وهاب وأرسلان، لكن هذه المرة سيقوم التوحيد والديمقراطي بالتحالف مع مرشحين مسيحيين مستقلين أو حزبيين يتبعون سياسياً لهما حتى لا تُعاد أو المشهد ذاته، عندها ينجح النواب الذين يمثلون الأحزاب المذكورة وليس " الحر" كما هو حاصل اليوم.المصدر لفت إلى أن الحزب أصبحت لديه فكرة وصورة واضحة عن المرشحين المستقلين معه على اللائحة.