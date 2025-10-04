مصرف لبنان "سينتظر التوقيت المناسب"

Advertisement

لفت مصدرٌ ماليٌّ رسمي إلى أنّ كل ما يُحكى عن طباعة أوراق نقدية من فئة 500 ألف، ومليون ليرة، و5 ملايين ليرة ليس وارداً حالياً لعدة أسباب هي:أولاً: الخلاف السياسي الذي انعكس خلافاً تشريعياً، بحيث لن تصدر القوانين التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة بسبب عدم تلاوة المحضر، كما أشار مجلس النواب . وإذا لم يصدر قانون الإجازة لمصرف بالطباعة في ، سيبقى القانون مجمّداً وغير نافذ.ثانياً: حتى لو صدر القانون، فإنّ سوف ينتظر التوقيت المناسب من أجل إصدار الأوراق النقدية تباعاً وليس دفعة واحدة، حفاظاً على استقرار العملة الوطنية وخوفاً من أي تضخم.وأشار المصدر إلى أنّ المصرف المركزي سيعمد إلى جمع كميات كبيرة من الأوراق النقدية الحالية من السوق قبل أن يطرح الطبعات الجديدة.