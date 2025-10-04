Advertisement

لبنان

رسالة "تكتل معارض" لبري: لا نمانع التمديد اذا كان يريحكم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-10-2025 | 01:30
قال مصدر نيابي إن رئيس تكتل نيابي معارض، أوصل رسالة يوم الثلاثاء الماضي في مجلس النواب عبر أحد نوابه إلى النائب علي حسن خليل لإيصالها بدوره لرئيس المجلس نبيه بري، مفادها أن تكتله لا يمانع التمديد للمجلس لسنتين إذا كان هذا الأمر يريح "الثنائي الشيعي. أمل وحزب الله"، كون الطرفين لديهما اهتمامات أخرى خلال الفترة المقبلة، وخاصةً في ملف الإعمار وإعادة بناء القدرات.
المصدر: لبنان 24
