لبنان
رسالة "تكتل معارض" لبري: لا نمانع التمديد اذا كان يريحكم
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-10-2025
|
01:30
قال مصدر نيابي إن رئيس تكتل نيابي معارض، أوصل رسالة يوم الثلاثاء الماضي في مجلس النواب عبر أحد نوابه إلى
النائب علي حسن خليل
لإيصالها بدوره لرئيس
المجلس نبيه بري
، مفادها أن تكتله لا يمانع التمديد للمجلس لسنتين إذا كان هذا الأمر يريح "
الثنائي
الشيعي
. أمل وحزب الله"، كون الطرفين لديهما اهتمامات أخرى خلال الفترة المقبلة، وخاصةً في ملف الإعمار وإعادة بناء القدرات.
المصدر:
لبنان 24
