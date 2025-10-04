البطريرك الراعي: مسؤوليتنا الوطنية أن نحافظ على أرضنا!

Advertisement

إحتفل إقليم كاريتاس –كسروان الثاني بالقداس السنوي في المقر الاسقفي لنيابة صربا المارونية.ترأس الذبيحة البطريرك الماروني ، عاونه راعي ابرشية صربا المارونية المطران بولس ، رئيس كاريتاس الاب ميشال عبود، المرشد الروحي للاقليم الاب ايلاريو منصور، رئيس ديوان الاساقفة في نيابة صربا الخوري عبدو ابو خليل، بمشاركة الرئيس العام للرهبنة المارونية المريمية الاباتي ادمون رزق، منسق جهاز الاقاليم في كاريتاس الاب رولان مراد، وعدد من كهنة رعايا الابرشية.حضر القداس النواب: ندى بستاني، فريد هيكل الخازن ، سليم الصايغ ، نعمة افرام ممثلا بجمبل كساب، شوقي الدكاش ممثلا بأديب فهد، النائبان السابقان نعمة الله ابي نصر ومنصور البون، للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش وعقيلته، قائد وحدة الدرك الاقليميي العميد جان عوّاد، رئيس اتحاد رؤساء بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو ، رئيس بلدية ذوق مصبح السيد ايلي صابر رئيسة رئيسة الصليب الأحمر في جونية السيدة سهيلة أبي نصر، رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو، المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف جعجع، رئيس وأعضاء جمعية تُجّار جونيه، رئيسات الأديرة ورؤساء الرهبانيات والجامعات والمدارس وفاعليات دينية وسياسية وامنية واعلامية واجتماعية.كما حضر كاريتاس الدكتور نقولا الحجار، امين المال العام المحامي نديم نادر، رئيس الاقليم أنطوان سيف وعائلته، المدير التنفيذي جيلبير زوين، مسؤولة جهاز الاعلام في كاريتاس الاعلامية ماغي مخلوف، منسق جهاز كاريتاس الدكتور بيتر محفوظ، شارلي خليل، موظفون من كاريتاس، اعضاء هيئة مكتب اقليم كسروان الثاني، متطوعون. وخدم القداس جوقة الاخت مارانا سعد.في بداية الذبيحة، توجه المطران روحانا بكلمة قال فيها: "يلتقي هذا المساء أبناء كاريتاس وأصدقاؤها، مجدّدين الإيمان بالوصيّة الكبرى التي تجمع محبّة الله بمحبة القريب، على مثال السامري الصالح. إن المحبة والرحمة ليستا خياراً فردياً وحسب، بل هما واجب جماعي يتجسّد في نصرة العدالة الاجتماعية، وتعزيز مجالات الرعاية الصحيّة والتربويّة، منعاً لتفاقم الفجوات داخل المجتمع. وهي مسؤولية مشتركة على المستويين الكنسي والمدني، تقوم على بذل الذات في خدمة الآخرين، على مثال المسيح القائل: "من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً."وختم: " أتوجّه بالشكر باسم صاحب الغبطة والنيافة، وباسم نيابة سربا البطريركية، إلى رئيس إقليم كاريتاس كسروان الثاني، السيد أنطوان أيوب سيف وعائلته، على مبادرته السخية بتقديم تمثال سيدة الكروم، ليكون مزاراً للعذراء وواحة صلاة وتأمل".الراعيبعد الانجيل القى الراعي عظة قال فيها: "تعالوا إليَّ أيّها المتعَبون والثّقيلو الأحمال، وأنا اريحكم " هذه العبارة المعزّية والمشجّعة من كلمات الرب يسوع، تفيض حنانًا وتعزية، فهي موجّهة إلى كل إنسان يرهقه التعب، وتثقله هموم الحياة، وتثقل قلبه صعوبات هذا العالم. الرب لا يَعِد بحياة خالية من الأعباء، بل يَعِد بمرافقة إلهية تجعل الحمل أخف، والهمّ أهون، والطريق أسهل. ثلاث مناسبات تجمعنا اليوم في المقرّ الأسقفي لنيابة صربا البطريركية في بلدة عشقوت العزيزة: تكريس تمثال سيدة الكروم، قداس الشكر لكاريتاس كسروان 2، ولقاء عرفان جميل للسيد أنطوان سيف. نلتقي اليوم حول تمثال سيدة الكروم الذي نكرّسه، وهي العذراء تحمل هموم أبنائها لتضعها في قلب ابنها يسوع. فهي أم الكرم كلّه، وأم الأغصان أي نحن، الذين ننغرس في الكرمة الحقيقية التي هي المسيح. في تكريس هذا التمثال اليوم، نحن نكرّس قلوبنا معها، لنصبح أغصانًا حيّة مثمرة في الكرمة الإلهية، ونجعل من هذا المكان بيت صلاة وعطاء متجدد. هذا التمثال وُضع على قاعدته في عيد مولد العذراء مريم، أم يسوع وأمّنا، بمبادرة سخيّة من السيد أنطوان سيف وعائلته. فالتمثال وقاعدته من عمل الفنانَين الأخوَين شوقي وإيلي عقيقي من عجلتون، مشكورين. نقدّم قداس الشكر لكاريتاس لبنان إقليم كسروان الثاني، الذي جسّد خلال هذه السنة وجه الكنيسة الرحوم في خدمة المحتاجين وأبناء الأبرشية، وبذل الكثير من الجهد والعطاء ليبقى وجه المسيح حاضرًا في قلب كل إنسان ضعيف ومجروح".وتابع: "نقدّم كلمة امتنان إلى السيد أنطوان سيف، رئيس الاقليم ، الذي قدّم هذا التمثال المبارك، عربون إيمان ووفاء للعذراء مريم، فصار اليوم علامة تُزين هذا المكان وتذكّر كل زائر برسالة مريم الأم الحاضنة والمرافقة لأبنائها، ولكاريتاس في عملها بخدمة المحبّة، وللسيد أنطوان سيف في عطائه. وهنا نذكر أيضًا أن العطاء جميل لمن يُعطى له، لكنه أجمل لمن يعطي، لأن من يعطي هو نفسه يُعطى. فالعطاء في الكنيسة ليس تبادلًا ماديًا، بل فعل محبة متبادلة: من القلب إلى القلب، ومن الإيمان إلى العمل. الليتورجيا التي نحتفل بها اليوم تذكّرنا أن الكنيسة ليست فقط جماعة مؤمنة تلتقي لتصلي، بل هي جماعة تعيش حضور الله في وسطها، على ما يقول الرب يسوع: «احملوا نيري وتعلّموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم». هنا نفهم أن التكريس ليس مجرد حدث خارجي، بل فعل إيمان داخلي: نحن نكرّس ذواتنا مع مريم لنحمل نير المسيح بوداعة وتواضع. إنَّ تمثال سيدة الكروم الذي نكرّسه اليوم هو علامة ملموسة لهذه الحقيقة. مريم هي سيدة الكرم لأنها أعطت للعالم ثمرة الحياة – يسوع المسيح – وهي التي تسهر على أغصان هذا الكرم، أي علينا نحن، لكي نثمر محبة وخيرًا وقداسة. ومن خلال هذا التمثال، يذكّرنا الرب أن نكون بدورنا شهودًا للكرمة الحقيقية، في كل بيت، وكل عائلة، وكل خدمة. من عمق إنجيل اليوم ومن حضرة مريم سيدة الكروم، نرفع فكرنا أيضًا إلى الشأن الوطني. فكما تحتاج الكرمة إلى فلاّحين يعتنون بها، هكذا يحتاج وطننا إلى رجال ونساء أمناء يحرصون عليه، يسهرون على وحدته، ويثابرون في بنائه. إن العذراء التي نكرّس لها هذا التمثال هي صورة عن لبنان نفسه: أرض خصبة، مليئة بالغنى الروحي والثقافي، لكنها تحتاج إلى من يحافظ عليها، ويمنع عنها الجفاف والانقسام".وتابع: "من هنا، نقول بوضوح إن وطننا لا يمكن أن يُبنى إلا على ثمار العدل، واحترام القيم، وخدمة الخير العام. لا خلاص للبنان إن بقي مثقلاً بأحمال الفساد والانقسام والتهميش. المسيح يقول: «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين»، ونحن نقول كلبنانيين: فلنأتِ جميعًا إلى مائدة الوحدة والشراكة، لأن خلاص الوطن لا يقوم إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم. سيدة الكروم تذكّرنا أن كل غصن لا يثمر يُقطع ويُلقى في النار. أما الغصن الذي يثمر فيُنقّى ليعطي أكثر. هكذا هو لبنان: إن أهملناه ييبس، وإن رعَيناه يزهر ويعطي الحياة. إن مسؤوليتنا اليوم أن نحافظ على هذه الأرض، فلا تباع ولا تهمل ولا يُهجَّر أهلها، بل تبقى مزروعة بالأمل، ومثمرة بالشراكة، وحصينة بالسيادة. لبنان اليوم مثقل بالأحمال: أعباء اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وقلق على المصير. لكن كلمات المسيح: «تعالوا إليّ… وأنا أريحكم»، هي نداء لكل مسؤول ولكل مواطن، لكل سياسي ولكل عامل، لكل شاب وشابة: لا خلاص فرديا بل الخلاص في العودة الى الله والالتفاف حول قيم الحق والعدالة والشراكة. علينا أن نؤمن أن الوطن ليس ملكًا لأحد بل هو كرم جماعي. كلنا غرسنا فيه، وكلنا مسؤولون عن سقيه. إذا أهملناه ييبس ويضيع، وإذا عملنا معًا يزهر من جديد. مسؤوليتنا الوطنية اليوم أن نحافظ على أرضنا، فلا تباع، ولا تُهمل، ولا يهاجر أبناؤها، بل تبقى مزروعة بالأمل، محصّنة بالسيادة، مثمرة بالكرامة".وقال: "نرفع صلاتنا اليوم لمريم العذراء، سيدة الكروم، كي تحمي هذا الوطن وأبناءه. نصلي لأجل كل المتعبين والثقيلي الأحمال ليجدوا في المسيح راحتهم، ولأجل القيمين على خدمة الكنيسة ليظلوا شهودًا أحياء للمحبة. كما نخصّ صلاتنا من أجل المبادرات الخيّرة، مثل عمل كاريتاس الذي يعكس قلب الكنيسة الرحوم، وعطاء المؤمنين أمثال السيد أنطوان سيف، لكي تبقى هذه الأمثلة حيّة وملهمة في وسط مجتمعنا، فتغرس فينا الرجاء وتدعونا جميعًا إلى مشاركة حقيقية في بناء الوطن والكنيسة. آمين".